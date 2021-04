Xuất khẩu cá hộp, cá khô, nước mắm của Việt Nam tăng vọt

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, hoạt động xuất khẩu thủy sản trong tháng 3 vừa qua đạt trên 735,52 triệu USD, tăng mạnh 87,3% so với tháng 2 và tăng 16,9% so với tháng 3.2020. Tính chung, xuất khẩu thủy sản cả nước quý 1/2021 đạt gần 1,74 tỉ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Top 5 thị trường lớn nhất tiêu thụ thủy sản của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc , Hàn Quốc. Trong đó xuất sang Mỹ đạt gần 335,06 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020; xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt trên 307,12 triệu USD, giảm 2%; xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU cả 3 tháng đầu năm 2021 tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ, đạt 237,82 triệu USD; xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng 15%, đạt 161,58 triệu USD và xuất sang Hàn Quốc tăng 4,7%, đạt 161,28 triệu USD.