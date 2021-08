Xuất khẩu điện thoại 'Made in Vietnam' thu về gần 30 tỉ USD bất chấp dịch Covid-19

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm điện thoại và linh kiện trong tháng 7 tăng 43,4% so với tháng liền kề trước đó và tăng 10,3% so với tháng 7.2020, đạt 4,72 tỉ USD. Cộng chung cả 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nhóm điện thoại và linh kiện tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 29,78 tỉ USD và chiếm 16% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.

Nhóm hàng điện thoại và linh kiện của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc . Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, nhóm hàng này xuất sang Trung Quốc đạt 1,04 tỉ USD, tăng 49,7% so với tháng 6 và tăng mạnh 140% so với tháng 7.2020. Tổng cộng sau 7 tháng đầu năm, giá trị nhóm hàng này sang thị trường Trung Quốc đạt gần 6,57 tỉ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 22% tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước.

Đứng thứ 2 mua điện thoại và linh kiện từ Việt Nam là thị trường Mỹ với trị giá chỉ trong tháng 7 đạt 897,85 triệu USD, tăng 50,8% so với tháng 6. Tính chung 7 tháng đầu năm nay thị trường Mỹ mua nhóm hàng này đạt trị giá 5,2 tỉ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Kế tiếp là thị trường EU đạt 4,84 tỉ USD, giảm 16,7% và xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 2,59 tỉ USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước...

Nhìn chung xuất khẩu nhóm điện thoại và linh kiện 7 tháng đầu năm 2021 sang đa số thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020. Chẳng hạn xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông cũng tăng 60,87%, sang Chile tăng 105,3%, sang Argentina tăng hơn 154%, sang UAE tăng 48,13%...