Xuất khẩu măng cụt, xoài thu về hàng trăm triệu USD

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu trái cây trong 5 tháng đầu năm 2019, đạt 1,38 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018. Thanh long vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực với tỷ trọng chiếm trên 40% tổng trị giá xuất khẩu trái cây của Việt Nam, đạt giá trị 554 triệu USD. Trong khi đó, sầu riêng đứng thứ 2 với 143 triệu USD.

Đáng chú ý, xuất khẩu măng cụt đạt trên 140 triệu USD, tăng 146% so với cùng kỳ năm 2018. Măng cụt trở thành mặt hàng xuất khẩu mang về giá trị lớn thứ 2 trong nhóm trái cây. Đây cũng là mặt hàng xuất khẩu chính đạt tốc độ tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2019. Đáng chú ý, sự tăng trưởng của xuất khẩu măng cụt nhờ vào việc cuối tháng 4, Trung Quốc đã cấp phép nhập khẩu măng cụt của Việt Nam. Đây là loại trái cây thứ 9 được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc (sau thanh long, vải, dưa hấu, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm).

Bên cạnh cạnh đó, việc trái xoài tươi được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Mỹ cũng giúp sản phẩm này tăng trưởng ấn tượng. Từ giữa tháng 4, những lô hàng đầu tiên được xuất khẩu vào Mỹ, nhờ vậy trong tháng 5, xuất khẩu xoài tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đạt 34,3 triệu USD, tăng 71%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu xoài đạt 136 triệu USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018. Theo báo cáo của Bộ Công thương trong thời gian tới, xuất khẩu xoài sẽ tiếp tục khả quan do xoài đã chính thức trở thành loại quả tươi thứ 6 của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ sau vải, nhãn, chôm chôm, vú sữa và thanh long. Việc xoài được xuất khẩu vào thị trường Mỹ là cơ hội để xoài của Việt Nam có thể xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính khác như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc…