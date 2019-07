Xuất khẩu vào châu Âu không chỉ có 'hoa hồng'

Luật sư Vũ Xuân Hưng, Phó trưởng phòng Pháp chế - trọng tài Phòng Thương mại - Công nghiệp VN chi nhánh TP.HCM, nhận xét với ngành da giày, ước tính có trên 37% số dòng sản phẩm sẽ được áp thuế về 0% ngay khi EVFTA có hiệu lực. EVFTA chỉ yêu cầu hàng da giày VN không được nhập mũ giày và đế giày, hai phần này phải được sản xuất tại VN. Còn lại xuất xứ có cho phép cộng gộp từ Hàn Quốc và EU. Nên da giày VN vẫn dễ hơn so với dệt may, bởi yêu cầu xuất xứ hai bộ phận này DN trong nước tự chủ được. Tuy nhiên, bà Gabriella Marchioni Bocca, Chủ tịch Hiệp hội Quốc gia các nhà sản xuất thiết bị công nghệ cho ngành da giày Ý, trong một cuộc hội thảo về da giày gần đây tại TP.HCM, lưu ý phía châu Âu sẽ áp dụng những điều luật mới cho việc xuất khẩu hàng hóa của VN qua châu Âu. Trong đó, sản xuất giày tại VN còn hạn chế nhiều bởi sản phẩm vẫn còn phụ thuộc vào chất liệu tổng hợp. Bà nói, VN cần phải nâng tầm công nghệ với những công nghệ mới và hội nhập vào ngành sản xuất da giày của thế giới nhiều hơn nữa, không chỉ cứ nghĩ mua nguyên liệu tổng hợp về gia công là xong.

Hiện nay EU là thị trường lớn thứ hai của ngành dệt may VN, chỉ đứng sau Mỹ. Cả năm 2018, dệt may VN đã xuất khẩu hơn 4 tỉ USD sang thị trường EU. Trong thời gian 7 năm, thuế suất nhập khẩu sản phẩm dệt may từ VN cũng sẽ hoàn toàn bị bãi bỏ so với mức bình quân 9,6% hiện nay nên khả năng tăng trưởng xuất khẩu là rất lớn.