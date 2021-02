Xuất nhập khẩu tăng 53% trong tuần nghỉ Tết

Cụ thể, trong tuần nghỉ Tết Nguyên đán , cả nước có 960 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng 363 doanh nghiệp so với dịp Tết Canh Tý năm 2020, với tổng cộng 10.300 tờ khai xuất nhập khẩu đã đăng ký, tăng mạnh 59% so với thời gian Tết năm ngoái. Thống kê cũng cho thấy, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa tại 126 chi cục hải quan với tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt 1,67 tỉ USD, hơn 53% so với dịp này năm ngoái.