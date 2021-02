Phải có bản lĩnh đối mặt với khó khăn và từ chối cám dỗ

Bất chấp Covid-19 , số thu vẫn vượt gần 3.200 tỉ đồng so với dự toán cam kết với Tổng cục Hải quan và UBND TP.HCM; tiếp tục khui hàng loạt vụ buôn lậu lớn; nhận được Huân chương Chiến công hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng, Huân chương Lao động hạng 2…, ông Đinh Ngọc Thắng - Bí thư, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM trong cuộc trao đổi với Thanh Niên gọi 2020 là một năm “quá nhiều cảm xúc”.

Năm 2020 là năm khó khăn với cả nền kinh tế, hoạt động thương mại xuất nhập khẩu giảm sút mạnh do đứt gãy chuỗi cung ứng, loạt các hiệp định thương mại (FTA) Việt Nam tham gia có hiệu lực đưa thuế của nhiều nhóm hàng nhập khẩu chính về 0%... thế nhưng Cục Hải quan TP.HCM vẫn đạt được kết quả hết sức ấn tượng, vượt cam kết, ông có thể "lý giải" con số này?

Có một nghịch lý là để triển khai các công tác chống thất thu thuế, nhất là trong bối cảnh " công nghệ trốn thuế" ngày càng tinh vi cần phải có nhân lực. Thế nhưng khi Chính phủ áp lệnh giãn cách toàn xã hội vì Covid-19, công chức hải quan ngày làm ngày nghỉ, nghĩa là nhân lực ít đi, chưa kể còn phải giữ an toàn cho chính đội ngũ của mình, ông đã làm gì để giải quyết bài toán này hiệu quả như vậy?

Kỷ luật, ý chí và cách triển khai chuyên nghiệp hiệu quả. Đó chính là giải pháp của chúng tôi. Không thể cứ giải thích với doanh nghiệp là nhà nước buộc giãn cách, chúng tôi không thể làm nhanh được vì thiếu người, vì an toàn... Tôi nói thẳng với các anh em, phải tận dụng tối đa mọi phương thức, công cụ để làm việc. Chúng tôi chủ trương có gì xài nấy, không câu nệ, không đòi hỏi nhưng đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp … Thực ra áp lực là rất lớn. Đại dịch xảy ra, sau ngành y tế, hàng không thì hải quan là một trong những ngành dễ tổn thất về người nhất. Hằng ngày tại các cửa khẩu đều có hàng ngàn người khắp nơi qua lại, ngay cả việc kiểm tra hàng hóa nhập từ nước ngoài về cũng tiềm ẩn quá nhiều rủi ro… thế nhưng, ngại khó và sợ hãi thì không phải là công chức hải quan TP.HCM. Kết quả như bạn thấy, chúng tôi đã bảo toàn được lực lượng, giữ nhịp độ thông quan hàng hóa tốt và bảo đảm an toàn, an ninh cho ngành. Đây quả là một niềm vui lớn mà không cần giấu giếm (cười).