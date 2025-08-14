Tại diễu binh Quốc khánh 2.9, lần đầu tiên sử dụng AI để giảm nhiễu sóng internet

Ngày 14.8, đại diện Viettel Telecom cho biết, dự kiến có khoảng 2,9 triệu người tới khu vực diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (A80), trong đó có khoảng 900.000 người di chuyển từ các tỉnh, thành khác.

Viettel dùng hệ thống X-Optimization (XO) kết hợp AI giúp tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hàng ẢNH: T.THỦY

Trong dịp này, lần đầu tiên AI được các kỹ sư Viettel sử dụng để dự đoán tương lai. Dựa vào các dữ liệu lịch trình sự kiện, lượng vé máy bay, phòng khách sạn, bài viết, lượt yêu thích trên mạng xã hội, các kỹ sư Viettel sử dụng các mô hình AI để dự đoán vị trí đông người nhất, thời điểm "hot", hành vi di chuyển. Từ đó, tài nguyên mạng lưới sẽ được đảm bảo hợp lý.

Hệ thống X-Optimization (XO) kết hợp cùng AI giúp tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hàng. Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận.

Cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm còn "rảnh rỗi".

Với một hệ thống phức tạp gồm hàng nghìn điểm phát sóng, việc điều chỉnh thủ công bằng sức người là không thể. AI, thông qua nền tảng XO, là nguồn lực thông minh đảm bảo hạ tầng hoạt động hài hòa, chất lượng dịch vụ tốt nhất, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dân tham gia chuỗi sự kiện A80.

Lắp 1.700 trạm phát sóng tại các địa điểm tập trung đông người

Ngoài ra, tại Hà Nội dịp này còn có hàng loạt điểm bắn pháo hoa tầm cao cùng nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật vào các ngày cuối tuần. Mỗi nơi quy tụ từ hàng chục đến hàng trăm nghìn khán giả.

Với 1.700 trạm 5G cả lớn và nhỏ, 5G Viettel phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng Quốc khánh 2.9 ẢNH: T.THỦY

So với ngày thường, nhu cầu của người dân không chỉ là lướt web hay xem phim, mà còn livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao. Mỗi người dân, với chiếc smartphone trên tay, sẽ trở thành một "đài truyền hình di động", tạo ra một áp lực chưa từng có lên mạng lưới.

Để giữ vững "mạch sống số", Viettel đã lên kế hoạch hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật, gấp 12 lần so với cùng kỳ sự kiện 2.9.2024, gấp 7 lần khối lượng công việc đảm bảo cho sự kiện A50 diễn ra tại TP.HCM.

Trong đó, Viettel phát sóng mới 500 trạm BTS 5G, và lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người.

700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để phục vụ nhân dân dịp đại lễ.

Như vậy, với 1.700 trạm 5G cả lớn và nhỏ được lắp mới phục vụ đại lễ, 5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng trước thềm ngày Quốc khánh.

Các trạm nhỏ 5G được triển khai dọc các tuyến đường giúp nâng cao dung lượng và tốc độ internet tại các điểm tập trung đông người, chia sẻ tải cho mạng 4G.