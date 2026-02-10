Tài khoản bất ngờ nhận 1 tỉ đồng, người phụ nữ Cần Thơ nhờ công an trả lại người chuyển nhầm

Chiều 10.2, trung tá Trần Sơn Lam, Trưởng Công an phường Cái Khế (thành phố Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thu Hiền (51 tuổi, ở thành phố Hải Phòng) nhận lại số tiền gần 1 tỉ đồng do chuyển nhầm.



Trước đó, chị Nguyễn Hồng Thảo (51 tuổi, ở phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) đến Công an phường Cái Khế trình báo và bàn giao số tiền gần 1 tỉ đồng sau khi phát hiện một số tài khoản lạ chuyển số tiền nói trên vào tài khoản cá nhân của chị Thảo.

Công an phường Cái Khế chứng kiến chị Thảo (bìa phải) trao lại tiền chuyển nhầm cho chị Hiền (bìa trái) ẢNH: CACT

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cái Khế đã khẩn trương vào cuộc xác minh, qua đó xác định chủ tài khoản chuyển nhầm tiền là chị Nguyễn Thị Thu Hiền ở thành phố Hải Phòng. Công an đã liên hệ trực tiếp, hỗ trợ chị Hiền nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm.

Nhận lại tiền, chị Hiền rất xúc động, gửi lời cảm ơn đến chị Nguyễn Hồng Thảo cũng như các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cái Khế đã nhiệt tình giúp đỡ chị nhận lại tài sản kịp thời.

Công an phường Cái Khế khuyến cáo người dân khi giao dịch chuyển tiền, nhất là trên Internet Banking cần kiểm tra chính xác thông tin người nhận để tránh nhầm lẫn. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân cần đến ngân hàng báo cáo ngay, làm lệnh tra soát tài khoản để được hỗ trợ kịp thời. Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm cần nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn chuyển trả tiền, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo.