Tài khoản Facebook cá nhân bị hack và những vụ lừa đảo sau đó...

An ninh mạng hiện là vấn đề được quan tâm trên toàn cầu. Xuất phát từ điều đó, nhóm sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM đã có nghiên cứu để đem lại giải pháp an toàn, tăng cường an ninh mạng.