Tái lập mặt đường cẩu thả lồi lõm

Người dân địa phương cho biết Báo Thanh Niên số ra ngày 21.7.2025 có đăng tin phản ánh mặt đường trước nhà số 1097 Huỳnh Tấn Phát, xuất hiện đoạn gờ, nhưng không thấy cơ quan chức năng sửa chữa. Trong khi đó, tuyến đường này có rất nhiều xe tải và container lưu thông nếu tài xế không để ý thì rất nguy hiểm, nhất là khi trời mưa, đường trơn, người dân phải đặt thùng xốp và lấy khúc gỗ cắm lên, trùm túi ni lông để cảnh báo.

Mặt đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn trước cây xăng lõm xuống không bằng phẳng so với mặt đường cũ ẢNH: NHƯ THẢO

Người dân sơn trắng lên chỗ mặt đường bị trồi trước nhà số 1418 Huỳnh Tấn Phát để cảnh báo xe cộ lưu thông ẢNH: NHƯ THẢO

Sau khi báo đăng, trong tháng 8.2025, đơn vị đã tiến hành thi công trải nhựa, sửa chữa nhiều chỗ mặt đường, đoạn trước UBND P.Phú Thuận đến trước cây xăng số 1037 Huỳnh Tấn Phát. Tuy nhiên, qua quan sát của chúng tôi, đơn vị thi công trải nhựa cẩu thả, mặt đường vẫn còn lõm xuống không bằng phẳng so với mặt đường cũ. Ngoài ra, có nhiều chỗ vẫn còn bị bong tróc lớp nhựa gợn sóng và hư hỏng. Người dân phải lấy sơn trắng sơn lên mặt đường chỗ bị trồi lên tạo thành cái gờ để cảnh báo nguy hiểm xe cộ lưu thông.

Đề nghị đơn vị thi công cần sớm sửa chữa lại mặt đường êm thuận để đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người.