Tài liệu mật rò rỉ nhiều tuần, vì sao giới chức Mỹ không biết?

Tuy nhiên, dường như chúng chỉ khiến chính phủ Mỹ chú ý khi truyền thông lần đầu đưa tin vào đầu tháng 4.

Theo các quan chức Mỹ, không ai trong chính phủ Mỹ biết vì sao các tài liệu bị rò rỉ và đến nay họ vẫn chưa tìm được câu trả lời. Các tài liệu đã xuất hiện trên nhiều mạng xã hội như Telegram, Twitter, 4Chan. Theo CNN, chúng xuất hiện đầu tiên trên trang nhắn tin Discord phổ biến trong giới game thủ.



Các quan chức cấp cao liên quan an ninh quốc gia Mỹ được báo cáo về các tài liệu hôm 6.4, cùng ngày với tin đăng đầu tiên về vụ rò rỉ trên tờ The New York Times. Đến tuần trước, chính phủ Mỹ mới bắt đầu điều tra vụ việc.



Việc trì hoãn khiến nhiều quan chức đương nhiệm và về hưu thắc mắc vì sao vụ rò rỉ không được chú ý suốt thời gian dài, cho thấy có khả năng quy trình thu thập tình báo của Mỹ tồn tại một điểm mù lớn.



Các đặc vụ FBI bắt giữ Jack Teixeira, một nhân viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Mỹ, liên quan đến cuộc điều tra về vụ rò rỉ các tài liệu mật, ngày 13.4.2023 REUTERS

Các quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc, cộng đồng tình báo và tại Bộ Tư pháp vẫn đang tìm hiểu xem có bao nhiêu tài liệu có thể vẫn đang lưu hành và vì sao chúng không được chú ý.



Theo giới chức Mỹ, trong khi mỗi cơ quan đều có trách nhiệm điều tra việc lộ tình báo trong chính cơ quan mình, không có cơ quan nào phụ trách việc quan sát, chẳng hạn như các trang mạng xã hội về những thông tin mật bị lộ.



Trong một diễn biến liên quan, Newsweek ngày 13.4 đưa tin cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng Tổng thống Joe Biden chịu trách nhiệm về việc các tài liệu bị rò rỉ.



Gọi đó là vụ rò rỉ tồi tệ nhất lịch sử, ông Trump không đưa ra chứng cứ nhưng viết trên mạng xã hội Truth Social của mình rằng: “Đất nước chúng ta chưa bao giờ xấu hổ đến thế”. Ngoài ra, ông cho rằng công tố viên đặc biệt nên điều tra đương kim tổng thống.



Tổng thống Biden chưa bình luận về phát biểu của ông Trump.