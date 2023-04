Quan chức Mỹ: Liên tiếp lộ tài liệu mật là 'ác mộng cho liên minh Ngũ nhãn'

Theo The New York Times, một lô tài liệu mật mới trình bày chi tiết các bí mật an ninh quốc gia của Mỹ, từ đánh giá liên quan đến xung đột Ukraine, Trung Đông đến Trung Quốc, đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội vào ngày 7.4.

Các quan chức Mỹ cho biết quy mô của vụ rò rỉ, có thể lên đến hơn 100 tài liệu, cùng với độ nhạy cảm của chính các tài liệu đó có thể gây thiệt hại nặng nề. Một quan chức tình báo cấp cao gọi vụ rò rỉ là "cơn ác mộng đối với liên minh Ngũ nhãn", liên minh chia sẻ thông tin tình báo gồm 5 nước Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Canada.

Số tài liệu mới nhất xuất hiện trên Twitter và các trang khác ngày 7.4. Vụ rò rỉ xảy ra một ngày sau khi các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết họ đang điều tra việc lộ các kế hoạch mật trong xung đột Ukraine hôm 6.4. Các kế hoạch này bao gồm một đánh giá đáng báo động về khả năng phòng không yếu kém của Ukraine.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về vụ rò rỉ và đang liên lạc với Bộ Quốc phòng nhưng từ chối bình luận thêm.