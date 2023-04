Tài liệu rò rỉ: Chiến đấu cơ Nga suýt bắn máy bay do thám Anh trên biển Đen

The Washington Post hôm 9.4 trích dẫn tài liệu cho biết vụ việc xảy ra vào cuối tháng 9.2022 được cho là nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì London thừa nhận trước đó.

Vào tháng 10.2022, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã trình bày trước quốc hội về vụ việc này. Ông Wallace cho biết Moscow nói đã có sự cố kỹ thuật và London chấp nhận lời giải thích này.

Tuy nhiên, theo tài liệu mà The Washington Post được xem, thì đó được cho là một vụ suýt bắn hạ máy bay do thám RC-135 của Anh. Loại máy bay này được sử dụng để thu thập liên lạc vô tuyến và tin nhắn điện tử.

Vào tháng 10 năm ngoái, chính quyền Anh cho biết chiếc RC-135 đã bị 2 chiến đấu cơ Su-27 của Nga chặn trên biển Đen và 1 trong số này đã bắn tên lửa gần máy bay Anh.

Theo tờ báo, sự cố này có khả năng kích hoạt Điều 5 của Hiệp ước NATO, có thể dẫn đến sự can dự trực tiếp của các lực lượng NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine, hoặc thậm chí là xung đột trực tiếp giữa Moscow và khối quân sự này.

The Washington Post cho biết cả Mỹ, Anh và Nga đều không bình luận về nội dung của tài liệu.

Tờ báo này cũng cho rằng Mỹ có cách tiếp cận thận trọng hơn đối với các nhiệm vụ do thám ở khu vực biển Đen và đặc biệt yêu cầu lực lượng không quân của họ tránh xa bán đảo Crimea. Một bản đồ trong tài liệu cho thấy một số đường được vẽ trên các phần của biển Đen để đánh dấu các khu vực mà máy bay giám sát Mỹ có thể và không thể bay. Một trong số các đường này đi vào khoảng 12 hải lý ngoài khơi bờ biển Crimea – một khoảng cách đánh dấu lãnh hải của một quốc gia theo luật pháp quốc tế.

Một bản đồ khác được vẽ cách bờ biển khoảng 50 hải lý có tên "SECDEF Directed Standoff" (Tạm dịch: Trì hoãn theo chỉ đạo của SECDEF). Theo các hãng truyền thông Mỹ, dòng chữ này có thể cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có thể đã ra lệnh lực lượng không quân Mỹ giữ máy bay của họ tránh xa bán đảo.

Không giống như Pháp và Anh thực hiện các chuyến bay do thám có người lái trên biển Đen, Mỹ dựa vào các máy bay không người lái (UAV), bao gồm RQ-4 Global Hawk, RQ-170 Sentinel và MQ-9 Reaper. Tài liệu cho biết một số chuyến bay của UAV như vậy diễn ra hàng tháng.

Vào tháng 3, Lầu Năm Góc đã cáo buộc các phi công Nga liều lĩnh khi cho máy bay chiến đấu cơ động nguy hiểm và đâm hư cánh quạt của chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ khiến nó rơi xuống biển. Nga phủ nhận tấn công UAV hoặc sử dụng vũ khí chống lại nó.

Moscow cũng cho biết máy bay Mỹ đang bay với bộ phát đáp bị tắt trong khu vực cấm do quân đội Nga thiết lập trước đó nhằm tránh nguy hiểm do xung đột. Một đoạn video được cho là do UAV quay lại cho thấy Sukhoi Su-27 bay qua nó và xả nhiên liệu trong quá trình này. Theo CNN, Lầu Năm Góc đã phải thay đổi tuyến bay của UAV giám sát trên biển Đen sau vụ việc.