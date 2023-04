Sau xe tăng, Ukraine hối thúc phương Tây lập liên minh cung cấp chiến đấu cơ

Theo Reuters, trong chuyến thăm Warsaw ngày 5.4, ông Zelensky nói Ba Lan đã trở thành nước đi đầu trong việc thuyết phục các đối tác phương Tây đưa xe tăng chiến đấu đến Ukraine, và ông tin rằng Ba Lan có thể đóng vai trò tương tự để xây dựng “liên minh chiến đấu cơ” trong tương lai.

Chính phủ Ba Lan cho biết họ sẽ gửi thêm 10 tiêm kích MiG-29 cho Kyiv, ngoài 4 chiếc đã gửi. Tuy nhiên, Mỹ cùng các nước khác vẫn chưa đi đến bất cứ thỏa thuận nào về việc cung cấp các chiến đấu cơ F-16 tân tiến mà Kyiv mong mỏi.

Nếu Ukraine nhận được F-16, xung đột có nguy cơ leo thang và lan rộng, trong bối cảnh quan hệ giữa phương Tây với Nga đã “xấu đi nghiêm trọng” như đánh giá của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Một quân nhân Ukraine kiểm tra súng máy của xe tăng sau khi nạp đạn, ở Zaporizhzhia, ngày 29.3.2023 REUTERS

Trong khi đó, Ukroboronprom, nhà sản xuất vũ khí nhà nước của Ukraine ngày 6.4 cho biết họ sẽ tiến hành sản xuất đạn 125mm cho xe tăng từ thời Liên Xô với nhà sản xuất vũ khí Ba Lan PGZ.

Ukroboronprom cho biết Ba Lan sẽ trở thành quốc gia thành viên NATO thứ hai giúp Kyiv sản xuất đạn dược.

“Theo thỏa thuận, các dây chuyền sản xuất mới để sản xuất số lượng lớn đạn 125mm cho xe tăng đã được lên kế hoạch”, công ty Ukroboronprom cho biết trong một tuyên bố.

Thỏa thuận đã được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Ba Lan vào ngày 5.4.

Ukraine sẽ cung cấp công nghệ và cử các chuyên gia của mình đến các thành phố của Ba Lan, nơi sẽ đặt các cơ sở sản xuất do rủi ro an ninh cao. Các quan chức của Ukroboronprom cho biết Nga đã liên tục tấn công các cơ sở vũ khí, buộc Ukraine phải chuyển nhà máy sản xuất đến các khu vực an toàn hơn.