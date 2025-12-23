Ngày 23.12, Công an TP.Hải Phòng cho biết đã tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Thịnh (52 tuổi, trú tại xã Lai Khê, TP.Hải Phòng) để phục vụ điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên QL5, đoạn qua P.Tứ Minh.

Tai nạn liên hoàn 7 ô tô khiến 2 người chết: Tài xế đầu kéo bị tạm giữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45 ngày 22.12, tại Km46+500 QL5 (chiều Hà Nội - Hải Phòng), xe ô tô đầu kéo biển số 15C-132.14, kéo theo rơ moóc 15R-024.15 do ông Thịnh điều khiển đã không chú ý quan sát và đâm vào các phương tiện đi cùng chiều đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Cú đâm đã gây chuỗi tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô, gồm xe tải, xe đầu kéo và ô tô con. Các phương tiện bị dồn ép khiến nhiều xe biến dạng nghiêm trọng.

Bị đâm từ phía sau, chiếc ô tô 5 chỗ biến dạng hoàn toàn

Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ là ông Lưu Công B. (51 tuổi) và anh Vương Quốc T. (32 tuổi). Một nạn nhân khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Bảy phương tiện đều hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 450 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Hải Phòng đã nhanh chóng huy động lực lượng cứu nạn, cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.