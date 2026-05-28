Tai nạn nghiêm trọng khiến dự án phim mới của Brad Pitt phải dừng quay

Bộ phim mang tên Isle Of Man, do Amazon MGM Studios sản xuất, xoay quanh giải đua Isle of Man TT - sự kiện được xem là một trong những giải đua mô tô đường phố nguy hiểm và lâu đời nhất thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1907 trên đảo Man (giữa Anh và Ireland).

Dự án phim mới do Brad Pitt sản xuất buộc phải tạm dừng sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại giải đua Isle of Man TT 2026 Ảnh: Reuters

Tai nạn khiến ít nhất 8 người bị thương

Quá trình ghi hình bộ phim vừa bắt đầu thì bất ngờ bị gián đoạn sau vụ tai nạn xảy ra trong ngày chạy thử đầu tiên của giải. Một nguồn tin tại hiện trường cho biết nam diễn viên Channing Tatum đang tham gia ghi hình thì tai nạn xảy ra với một tay đua mô tô chuyên nghiệp. "Vụ việc trở nên rất nghiêm trọng khi một tay đua lao vào khu vực khán giả. Có tổng cộng 8 người bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị", nguồn tin tiết lộ.

Theo người này, đoàn phim lựa chọn ghi hình ngay tại các địa điểm thực tế của giải đua nhằm mang đến bối cảnh chân thực nhất cho tác phẩm. Tuy nhiên, ngay sau khi tai nạn xảy ra, toàn bộ hoạt động quay phim lập tức bị dừng lại. Được biết, tại giải Isle of Man TT, các tay đua sẽ chạy với vận tốc lên tới hơn 300 km/giờ trên những con đường công cộng nhỏ hẹp, không có rào chắn an toàn, tạo nên một cuộc đua đầy thử thách và kịch tính.

Isle of Man TT được xem là giải đua mô tô hấp dẫn nhưng cực kỳ nguy hiểm, với nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng và thương vong xảy ra thường xuyên Ảnh: Reuters

"Mọi người trong đoàn đều vô cùng lo lắng cho những người liên quan đến vụ tai nạn. Sự cố này khiến tất cả nhận ra vì sao Isle of Man TT lại được xem là giải đua mô tô nguy hiểm nhất thế giới", nguồn tin nói thêm.

Brad Pitt hiện tham gia dự án với vai trò nhà sản xuất. Trước đó, tài tử từng gây chú ý khi vào vai tay đua Sonny Hayes trong bộ phim thể thao F1 phát hành năm 2025. Trong khi đó, Channing Tatum đảm nhận vai chính của phim với hình tượng một tay đua mô tô. Nam diễn viên đã bắt đầu chuẩn bị cho vai diễn từ năm 2023 khi nhiều lần xuất hiện tại trường đua để gặp gỡ các tay đua và đội kỹ thuật.

Khán giả kỳ vọng Channing Tatum sẽ mang đến hình ảnh hoàn toàn mới khi hóa thân thành tay đua trong bộ phim về giải mô tô khắc nghiệt bậc nhất thế giới Ảnh: Reuters

Đầu tháng 5, huyền thoại Isle of Man TT John McGuinness tiết lộ ông đã hỗ trợ Channing Tatum chuẩn bị cho vai diễn. "Tôi có trò chuyện với Channing vài lần và cậu ấy thực sự rất yêu thích mô tô. Đây là một dự án Hollywood quy mô lớn và tôi hy vọng nó sẽ thành công", tay đua mô tô kỳ cựu chia sẻ.