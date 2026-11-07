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    Tai nạn tại mỏ đá, 2 người tử vong

    Khánh Hoan
    Khánh Hoan
    2 công nhân đang làm việc tại một mỏ đá ở xã Bạch Hà (Nghệ An) thì bị rơi từ trên cao xuống đất khiến cả hai tử vong.

    Tối 7.11, một lãnh đạo xã Bạch Hà (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại mỏ khai thác đá khiến 2 người tử vong.

    Nạn nhân là các nam công nhân 41 tuổi và 25 tuổi, đều ngụ tại xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà và có quan hệ họ hàng.

    Tai nạn tại mỏ đá, 2 người tử vong - Ảnh 1.

    Mỏ đá nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

    ẢNH: T.BÁ

    Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15 giờ ngày 7.11, 2 người nói trên đang làm việc liên quan đến hoạt động khai thác đá ở khu vực trên cao tại mỏ đá 99 thì bất ngờ bị rơi xuống.

    Hậu quả, một nạn nhân tử vong tại chỗ. Người còn lại bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.

    Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và Công an xã Bạch Hà đã có mặt tại hiện trường. Công an tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Mỏ đá 99 đóng tại khu vực Trù Sơn, diện tích khai thác hơn 20 ha, do Công ty Vật liệu 99 quản lý, hoạt động hơn 10 năm qua.

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