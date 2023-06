Tai nạn tại nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, 1 người tử vong

Chiều 17.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam phối hợp đơn vị nghiệp vụ hoàn tất khám nghiệm tử thi nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xảy ra tại ngay nút giao vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo thông tin từ công an, vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày tại Km 1717 + 570 m trên QL1 (thuộc xã Hàm Kiệm), là nút giao giữa đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và QL1.

Thời điểm trên, xe ben BS 79H - 001.57 do tài xế Trần Minh Kỷ (45 tuổi, ngụ Bình Thuận) điều khiển lưu thông trên QL1, đang chuyển hướng rẽ phải vào đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Lương Văn Bé (65 tuổi, ngụ xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam) cầm lái lưu thông bên phải, cùng chiều với xe ben.

Xe máy của nạn nhân nằm dưới gầm xe ben D.T

Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm xe ben và bị cán bể nát. Ông Bé nguy kịch, được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu nhưng tử vong vào chiều cùng ngày.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn D.T

Được biết vị trí xảy ra tai nạn là nút giao giữa đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và QL1, lưu lượng xe lưu thông đi thẳng, chuyển hướng và qua đường rất đông. Công an Bình Thuận từng có văn bản đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp các cơ quan có liên quan lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao km1717 QL1 để điều tiết các dòng phương tiện lưu thông qua nút giao nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Theo Phòng CSGT Công an Bình Thuận đây là khu vực giao thông xung đột, rất dễ xảy ra tai nạn khi lượng xe lưu thông nhiều.