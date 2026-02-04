Tai nạn trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, tài xế bị mắc kẹt trong xe

Khoảng 10 giờ 50 phút ngày 4.2, tại Km 78 trên tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (hướng Hạ Long đi Móng Cái), đoạn qua địa phận xã Hải Hòa, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe chuyên dụng đang lưu thông cùng chiều.

Xe ô tô con bị hư hỏng nặng phần đầu xe ẢNH: N.T

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô con biển kiểm soát 30M-941.19 do anh Phạm Tuấn Anh (49 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển đã đâm mạnh vào phía sau xe ô tô vệ sinh mang biển kiểm soát 14CD-000.07 của Công ty CP phát triển công nghệ và môi trường, do anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1964, trú P.Hoành Bồ, Quảng Ninh) điều khiển đang lưu thông phía trước.

Tài xế ô tô bị mắc kẹt trong xe được người dân và lực lượng chức năng giải cứu ẢNH: N.T

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô con bị hư hỏng nặng, xe chuyên dụng cũng bị biến dạng phần đuôi. Anh Phạm Tuấn Anh bị thương mắc kẹt trong xe.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng cùng người dân đã hỗ trợ giải cứu nạn nhân ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vân Đồn.

Anh Lại Thế Hoàng, một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại: "Tôi đang chạy phía sau thì thấy ô tô con bất ngờ lao tới, không kịp xử lý rồi đâm thẳng vào đuôi xe hút bụi. Tiếng va chạm rất lớn, nhiều người đi đường hoảng hốt dừng xe lại".

Xe vệ sinh đường cao tốc cũng bị hư hỏng nặng ẢNH: N.T

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông. Theo cơ quan chức năng, các phương tiện vẫn lưu thông qua khu vực bình thường, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy các tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.