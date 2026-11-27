Chiều 27.11, tin từ Công an xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 62, đoạn qua xã Mỹ An, làm một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 11 giờ cùng ngày, trên quốc lộ 62, đoạn qua ấp 3, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân là ông T.H.N (45 tuổi, ở ấp 6, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh).

Hiện trường vụ tai nạn làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ ẢNH: BẮC BÌNH

Lúc xảy ra tai nạn, ông N. điều khiển xe máy. Xe của ông N. va chạm với xe tải biển số 67H-05xxx. Cú va chạm khiến ông N. tử vong tại chỗ. Danh tính tài xế xe tải hiện chưa được Công an xã Mỹ An công bố.

Nhận tin báo, Công an xã Mỹ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa và phân luồng giao thông. Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh sau đó đến khám nghiệm hiện trường.

Quốc lộ 62 nối phường Long An với các xã biên giới phía bắc tỉnh Tây Ninh dẫn đến khu vực biên giới giáp Campuchia. Đây là trục giao thông huyết mạch của vùng Đồng Tháp Mười. Mỗi ngày có rất nhiều xe tải, xe container lưu thông qua tuyến này.

Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 62. Một số đoạn đã được sửa chữa nhưng tuyến đường vẫn xuống cấp. Mặt đường nhỏ hẹp, có nhiều vị trí hằn lún, ổ gà, ổ voi. Người dân dọc tuyến rất lo ngại mỗi khi lưu thông.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đang thụ lý, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên làm một người tử vong tại chỗ.