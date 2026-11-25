Hạn chế thấp nhất tổn thất về người

Chiều tối 24.11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ nổ khí gas sáng cùng ngày. Trong đó, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 trường hợp.

Hiện trường vụ nổ khí gas trên đường Nguyễn Văn Tuyết sáng 24.11 ẢNH: KHẮC HIẾU

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng; đại diện lãnh đạo một số bộ ngành T.Ư và Hà Nội.

Tại các bệnh viện, Thủ tướng thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân và thân nhân yên tâm điều trị, giữ vững tinh thần, nỗ lực vượt qua khó khăn để sớm hồi phục; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình các nạn nhân tử vong.

Thủ tướng biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ khi kịp thời kích hoạt quy trình cấp cứu ngay sau khi xảy ra sự cố. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế có liên quan tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men và các nguồn lực cần thiết để cứu chữa, chăm sóc nạn nhân.

Các bác sĩ và nhân viên y tế tại các bệnh viện theo dõi diễn biến sức khỏe của từng bệnh nhân, nỗ lực bằng mọi khả năng để cứu chữa, hạn chế thấp nhất những tổn thất về người, giúp nạn nhân sớm hồi phục.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị lãnh đạo TP.Hà Nội tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân và gia đình bị thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là những gia đình có người tử vong, bị thương nặng. Kịp thời sẻ chia khó khăn, giúp đỡ, hỗ trợ để các gia đình nạn nhân vượt qua biến cố, từng bước ổn định cuộc sống.

Trước hậu quả nghiêm trọng của vụ việc, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP.Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường. Đồng thời, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm phòng chống nguy cơ đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực xung quanh. TP.Hà Nội được yêu cầu phối hợp Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

7 người tử vong, 9 người bị thương, 125 hộ dân phải di dời

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 24.11, vụ nổ khí gas bất ngờ xảy ra tại cửa hàng ăn uống ở khu vực tầng 1 nhà tập thể E4 Vĩnh Hồ, giáp phố Nguyễn Văn Tuyết (P.Đống Đa, Hà Nội). Sức ép từ vụ nổ khiến 2 căn phòng ở nhà tập thể E4 Vĩnh Hồ bị đổ sập, nhiều nhà liền kề bị hư hỏng, kính và vật liệu văng tung tóe ra đường.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị tới hiện trường tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng điều động 7 xe cấp cứu cùng 30 cán bộ y tế đến hiện trường.

Bà Nguyễn Thị Hường (77 tuổi, sống gần hiện trường) kể lại thời điểm gia đình đang ăn sáng thì bất ngờ nghe tiếng nổ "như bom", sức ép khiến toàn bộ phần trần căn hộ đổ sập. Quá hoảng sợ, bà cùng 4 thành viên còn lại vội chạy vào căn phòng phía trong để trú ẩn. Sau đó, bà Hường được con dâu thông báo bên ngoài có nhiều người bị thương. Chỉ đến khi giữ được bình tĩnh và thấy đã an toàn, gia đình bà Hường mới tìm cách thoát ra ngoài.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 20 giờ ngày 24.11, vụ nổ khí gas khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị với nhiều tình trạng chấn thương khác nhau.

Không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, vụ nổ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ nên không đảm bảo để các hộ dân tiếp tục sinh sống tại đây. Trong khi đó, theo kết quả kiểm định nhà chung cư cũ từ năm 2015, khu E3, E4 được đánh giá mức độ nguy hiểm là cấp C. Để bảo đảm an toàn, phục vụ tạm cư, ổn định đời sống cho nhân dân, UBND TP.Hà Nội đã bố trí các căn hộ ở khu nhà ở tái định cư No06 Thượng Thanh (P.Việt Hưng) cho 125 hộ dân.