Chiều 24.11, một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội xác nhận, tính đến thời điểm 16 giờ cùng ngày, vụ nổ khí gas ở ngôi nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết (P.Đống Đa) đã khiến 6 người tử vong.

Sở Y tế Hà Nội xác định đã có 6 người tử vong trong vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết ẢNH: HUY HUY

Trong đó, danh tính 5 nạn nhân tử vong được xác định gồm: Vũ Thị Linh P. (40 tuổi); Đỗ Xuân H. (39 tuổi); Trần Thị K. (56 tuổi); Nguyễn Xuân V. (62 tuổi); Bùi Văn S. (42 tuổi). Riêng nạn nhân sinh 51 tuổi đang được cơ quan công an xác định danh tính.

10 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP.Hà Nội gồm: Lý Ngọc A. (19 tuổi, bị đa chấn thương); Trần Mỹ H. (24 tuổi, bị đa chấn thương); Trần Thị Thu H. (48 tuổi, bị chấn động não); Dương Thúy V. (78 tuổi, bị gãy xương); Nguyễn Diễm M. (34 tuổi, gãy xương đùi phải); Đỗ Nguyên V. (28 tuổi, gãy xương đùi phải).

Đỗ Ngọc Q. (43 tuổi, bị vết thương vùng đầu); Trịnh Thị T. (82 tuổi, bị vết thương vùng mặt); Bùi Văn G. (67 tuổi, bị vết thương phần mềm); Cung Thị Kiều A. (22 tuổi, bị vết thương phần mềm).

Sau khi xảy ra vụ việc trên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu Giám đốc Công an TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND P.Đống Đa chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có và xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Sở Xây dựng cần phối hợp với chính quyền sở tại tổ chức di dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng của vụ nổ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân; khẩn trương có phương án bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng yêu cầu các sở: y tế, nội vụ, Chủ tịch UBND P.Đống Đa và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Vụ nổ khí gas ở Hà Nội: Ít nhất 5 người chết, 11 người bị thương

Liên quan công tác cứu chữa các nạn nhân trong vụ nổ khí gas tại Hà Nội, chiều 24.11, lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đề nghị lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tập trung nhân lực, thuốc, máu, trang thiết bị và chuyên môn để cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân của vụ nổ.

Trường hợp người bệnh nặng, vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện cần chủ động phối hợp các bệnh viện: Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội để hội chẩn hoặc khẩn trương chuyển người bệnh kịp thời; phối hợp với các cơ quan liên quan xác định nhân thân các nạn nhân chưa rõ danh tính, đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn và người nhà người bệnh.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiếp tục báo cáo cập nhật diễn biến công tác cứu chữa người bị nạn và ý kiến đề xuất (nếu có) để kịp thời hỗ trợ công tác cứu chữa các nạn nhân.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 8 giờ sáng 24.11, vụ nổ lớn xảy ra ở địa chỉ số 168 Nguyễn Văn Tuyết khiến một ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình xung quanh bị hư hỏng. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ nổ do rò rỉ khí gas.