Tài nguyên bản địa là 'mỏ vàng' của thương hiệu Việt

Chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao, quy tụ đại diện nhiều doanh nghiệp, chuyên gia, giảng viên, sinh viên, người tiêu dùng và truyền thông. Đoàn tham quan trực tiếp khu vực nguồn khoáng Đảnh Thạnh, dây chuyền sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng và trao đổi với doanh nghiệp về quá trình khai thác, bảo vệ nguồn nước cũng như xây dựng thương hiệu.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, một trong những công thức Hiệp hội theo đuổi nhiều năm là "Tài nguyên bản địa + Công nghệ mới". Nếu trong hai thập niên đầu, doanh nghiệp chủ yếu chịu sự đánh giá của "ông giám khảo thị trường" là người tiêu dùng, thì bước vào giai đoạn mới, doanh nghiệp phải đáp ứng thêm các chuẩn mực về hội nhập và phát triển xanh.

Sự kiện thu hút nhiều doanh nghiệp, chuyên gia, giảng viên, sinh viên... tham dự ẢNH: TRẦN QUỲNH

Câu chuyện của Vikoda có thể coi là một trong trường hợp khai thác thành công từ tài nguyên bản địa, biến nó thành "mỏ vàng" cho thương hiệu, chuyển tài nguyên tự nhiên thành giá trị thương hiệu. Nguồn khoáng Đảnh Thạnh được nghiên cứu qua nhiều giai đoạn. Năm 1986, giếng khoan đầu tiên được thực hiện ở độ sâu khoảng 220 m, với nhiệt độ nước tại vòi khoảng 72°C. Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa được thành lập năm 1990.

Bà Nguyễn Thị Nga, Tổng giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa, cho biết sản phẩm đầu tiên được người dân địa phương biết đến là Đảnh Thạnh - nước khoáng có ga. Trong những năm đầu 1990, người dân Khánh Hòa còn quen sử dụng nước mưa trữ trong bể và đun lên để uống, một sản phẩm nước không ga rất khó thuyết phục người tiêu dùng.

Sau nhiều năm, doanh nghiệp chuyển trọng tâm nhận diện sang đặc tính nước khoáng kiềm tự nhiên. Theo thông tin được doanh nghiệp giới thiệu tại chương trình, Vikoda có pH 9.0, với khoảng dao động cho phép 8.5-9.5. Việc truyền thông mạnh hơn về tính kiềm bắt đầu khoảng năm 2021, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nước kiềm và các sản phẩm gắn với sức khỏe.

Tuy nhiên, "ngọc trong đá" không chỉ là câu chuyện về đặc tính của nguồn nước mà còn là bài toán giới hạn khai thác. Theo Vikoda, nguồn khoáng Đảnh Thạnh được phép khai thác tối đa 500 m³/ngày đêm. Doanh nghiệp xác định đây là giới hạn cần tuân thủ để nguồn nước có thời gian tái tạo.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (đi thứ 2 trong đoàn) - nói một trong những công thức Hiệp hội theo đuổi nhiều năm là "Tài nguyên bản địa + Công nghệ mới" ẢNH: TRẦN QUỲNH

Hiện khu vực bảo vệ nguồn nước rộng khoảng 35 ha. Nhà máy được đặt gần nguồn, nước được dẫn qua hệ thống khép kín để sản xuất, đóng chai. Doanh nghiệp cho biết chất lượng nguồn nước được kiểm tra định kỳ hai lần mỗi năm. Theo giới thiệu, nhà máy có diện tích khoảng 50.000 m², với 6 dây chuyền tự động nhập khẩu từ Ý, Đức và Đài Loan, công suất khoảng 400.000 lít/ngày. Vikoda cũng đã có 22 năm liên tiếp đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

Bà Nguyễn Thị Nga - Tổng giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - chia sẻ tại sự kiện ẢNH: TRẦN QUỲNH

Một trong những vấn đề được đặt ra tại "Company Tour" là làm thế nào để đưa tài nguyên địa phương đi xa hơn nhưng vẫn bảo đảm tính bền vững. Do giới hạn sản lượng nguồn Đảnh Thạnh, Vikoda đang nghiên cứu thêm nguồn nước khoáng Suối Dầu tại Khánh Hòa. Doanh nghiệp cũng đã mở rộng thị trường xuất khẩu, hiện đã xuất sang Trung Quốc, đang mở rộng sang Hồng Kông, Nhật Bản và xúc tiến thị trường Mỹ, Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo bà Nga, vận chuyển là thách thức lớn đối với sản phẩm nước khoáng bởi giá trị mỗi chai không cao nhưng trọng lượng lớn, khiến chi phí logistics có thể tương đương giá trị sản phẩm. Vikoda đặt mục tiêu đến năm 2028 đạt doanh số 40 triệu USD và sản lượng tiêu thụ 1 triệu lít/ngày.



