Nhà bán hàng Việt Nam đạt doanh số trên 1 triệu USD qua Amazon tăng 60%

Chiều 2.6, Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức Hội nghị xuất khẩu qua thương mại điện tử 2026 với chủ đề "Sẵn sàng cất cánh - Tăng trưởng toàn cầu". Theo ông Harry Lu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới của xuất khẩu khi Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi xuất khẩu số. Song song, thương mại toàn cầu chuyển dịch sang số hóa; Việt Nam có nền tảng sản xuất nội địa vững chắc, vị thế chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu...

Xuất khẩu thương mại điện tử của Việt Nam qua Amazon tiếp tục tăng trưởng mạnh ẢNH: M.P

Sự bùng nổ của xuất khẩu thương mại điện tử qua Amazon như số lượng sản phẩm từ đối tác bán hàng Việt Nam tăng gần 35% trong năm 2025; doanh thu từ sản phẩm có thương hiệu do doanh nghiệp Việt bán ra tăng hơn 40%. Đáng chú ý, số lượng nhà bán hàng Việt Nam đạt doanh số trên 1 triệu USD hàng năm trên Amazon đã tăng 60% trong năm 2025, khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên sân chơi toàn cầu. Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ không chỉ được quyết định bởi quy mô sản lượng, mà còn bởi năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra những sản phẩm khác biệt, xây dựng các thương hiệu được người tiêu dùng toàn cầu tin tưởng và cạnh tranh bền vững trên thị trường quốc tế. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn chuyển mình từ vai trò sản xuất truyền thống sang đổi mới sáng tao, đồng thời tiếp cận trực tiếp với khách hàng trên toàn thế giới.

Báo cáo của Amazon Global Selling Việt Nam nhận định, xuất khẩu qua thương mại điện tử đang mở ra động lực tăng trưởng mới của kinh tế số Việt Nam. Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để trở thành một trung tâm xuất khẩu qua thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á. Theo nghiên cứu mới nhất của Access Partnership khảo sát 300 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong lĩnh vực nội thất và thời trang, có 93% doanh nghiệp đánh giá xuất khẩu qua thương mại điện tử là yếu tố then chốt cho tăng trưởng trong tương lai. Đồng thời có đến 96% doanh nghiệp cho biết thương mại điện tử đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của họ trên thị trường quốc tế.

Amazon Global Selling Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư vào các chương trình phát triển năng lực cho nhà bán hàng, tăng cường hệ thống logistics, phát triển các giải pháp bán hàng thế hệ mới (Next-Gen Selling) và triển khai các chiến lược tăng trưởng theo ngành hàng. Theo đó, chiến lược tăng trưởng theo ngành hàng được tập trung vào hai phân khúc giàu tiềm năng là nội thất gỗ và quà tặng cá nhân hóa (V-Gifting). Đồng thời, giải pháp bán hàng thế hệ mới (Next-Gen Selling) được hỗ trợ bởi đổi mới AI, các công cụ thông tin được hợp nhất vào một giao diện trực quan dành cho nhà bán hàng để dễ dàng phát hiện các cơ hội thị trường còn bỏ ngỏ, mở rộng tiếp cận khách hàng toàn cầu một cách hiệu quả hơn...