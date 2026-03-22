Tại nơi này có tặng cây giống miễn phí, ai cần cứ đến lấy

Háo hức đi "chợ cây" giá 0 đồng

Theo ghi nhận của chúng tôi trong một buổi tặng cây tại con hẻm 131 An Dương Vương, P.An Lạc (Q.Tân Bình cũ, TP.HCM) từ người lớn, sinh viên, các cặp vợ chồng trẻ… ai cũng mang theo túi để lựa những cây giống mình cần, mang về trồng tại nhà mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào.

Nhiều người đến lấy cây giống 0 đồng

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tại đây, các loại cây như bầu, mướp, khổ qua, đậu bắp, ớt chuông, bạc hà, rau cải, rau thơm… được sắp xếp gọn gàng. Mỗi người có thể nhận từ 2 – 4 cây cho mỗi loại, hoàn toàn miễn phí.

Đang tỉ mỉ lựa từng cây giống, anh Tô Công Danh (28 tuổi, ngụ TP.HCM), cho biết hôm nay đến lấy cây giúp vợ. “Vợ chồng mình có một khu vườn nhỏ trên sân thượng, trồng vài loại rau để ăn. Bình thường phải mua hạt giống về ươm, mất thời gian. Nay được nhận cây sẵn mà còn miễn phí nên rất tiện. Mình chọn mướp, khổ qua, ớt, thì là… những loại chưa có để về trồng”, anh Danh nói.

Danh hào hứng lựa cây giống mang về trồng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không khí tại đây rộn ràng, vui vẻ khiến nhiều người ví như đang “đi chợ”, nhưng thay vì trả tiền, ai cũng có thể thoải mái chọn lựa mà không tốn chi phí.

Tranh thủ ghé qua trước giờ đi làm thêm, Trần Ngọc Mai Linh, sinh viên năm cuối Trường ĐH Tôn Đức Thắng, chia sẻ: “Mẹ mình thích trồng rau nên mình đến lấy về cho mẹ. Ở đây nhiều loại cây lắm, mình thích cây nào thì chọn cây đó. Cảm giác giống như đi chợ nhưng không cần trả tiền, rất vui”.

Những bầu cây giống xanh mướt được sắp xếp gọn gàng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Linh cho biết do sống ở thành phố, diện tích hạn chế nên gia đình chỉ trồng rau trong chậu nhỏ, chủ yếu là rau cải và rau thơm. “Mỗi lần có thêm cây mới là mẹ mình vui lắm”, Linh nói.

Cũng là người yêu thích trồng trọt, chị Nguyễn Ngọc Tường Thanh (38 tuổi) cho biết thường xuyên tìm đến các điểm tặng cây miễn phí. Sau một hồi lựa chọn, vợ chồng chị mang về các loại như xà lách, bạc hà, húng quế… để bổ sung cho khu vườn nhỏ trước nhà.

Vợ chồng chị Thanh đã chọn được thêm một số giống cây cho khu vườn nhà ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Những cây ở đây được ươm rất kỹ, sạch và dễ trồng. Nhiều khi mua ngoài về lại không bền bằng. Nhờ những điểm như thế này mà mình có thêm nhiều lựa chọn,vườn rau vì vậy cũng xanh tốt, đa dạng hơn”, chị Thanh chia sẻ.

Lan tỏa niềm vui từ những mầm xanh

Đằng sau hoạt động ý nghĩa này là chị Trần Thị Hoài Biên, Chi Hội trưởng phụ nữ khu phố 84, P.An Lạc, TP.HCM. Kể về lý do tặng cây giống miễn phí, chị Biên chia sẻ: “Trước đây khi điều trị bệnh nan y, tôi ở nhà và bắt đầu trồng cây để khuây khỏa. Mỗi ngày nhìn hạt giống nảy mầm, tôi thấy vui và có thêm động lực. Tôi nghĩ, một hạt giống khô cứng còn có thể sống mạnh mẽ như vậy, thì mình cũng phải cố gắng vượt qua”, chị Biên chia sẻ.

Rất nhiều người đến nhận cây giống ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ai cũng vui vẻ, hào hứng khi đến "chợ cây 0 đồng" ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Từ việc trồng vài chậu cây, chị Biên dần học hỏi thêm qua các hội nhóm, rồi ươm giống nhiều hơn. Khi cây phát triển, chị nảy ra ý tưởng chia sẻ lại cho mọi người cùng trồng.

“Không chỉ có các cây giống của tôi ươm mà còn có một số loại do các mạnh thường quân tài trợ. Tôi muốn lan tỏa niềm vui này đến nhiều người hơn. Trồng cây không chỉ để có rau sạch, mà còn giúp mình thư giãn, sống chậm lại một chút giữa cuộc sống bận rộn”, chị nói.

Cứ vài tháng, chị Biên lại tổ chức một buổi tặng cây giống miễn phí. Hoạt động không chỉ thu hút người dân trong khu vực mà còn lan ra nhiều nơi khác, nhờ sự chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo chị Biên, đợt tặng cây tiếp theo sẽ diễn ra vào dịp 30.4, dự kiến là ngày 25.4. Chị hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của mọi người để duy trì hoạt động này lâu dài.