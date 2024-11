Tài sản ‘khủng’ của dàn sao đóng bom tấn 'Wicked'

Bộ phim Wicked, có thể nói, là đắt đỏ nhất từ trước đến nay của thể loại nhạc kịch được Universal Pictures phát triển, hứa hẹn là "bữa tiệc" cổ tích, phiêu lưu, sống động và hoành tráng nhất cuối năm 2024 khi có sự đầu tư lớn về cảnh trí, trang phục lẫn diễn xuất.

Điều thú vị là, các ngôi sao đóng Wicked cũng sở hữu khối tài sản "khủng" mà không phải ai cũng biết đến.

Ariana Grande – 5.750 tỉ đồng

Ngôi sao Ariana Grande ẢNH: IMDb

Nữ diễn viên Ariana Grande đóng vai chính Glinda, có giá trị tài sản ròng ước tính là 230 triệu USD (5.750 tỉ đồng). Cô được biết đến nhiều nhất với sự nghiệp âm nhạc, đoạt 2 giải Grammy và nhiều giải khác trong những năm qua.

Jeff Goldblum – 1.000 tỉ đồng

Diễn viên Jeff Goldblum thủ vai Wizard có giá trị tài sản ròng khoảng 40 triệu USD (1.000 tỉ đồng). Anh là ngôi sao được đề cử giải Oscar với sự nghiệp đa dạng ở Hollywood, bao gồm cả những lần xuất hiện trong loạt phim Jurassic Park và Marvel.

Dương Tử Quỳnh – 1.000 tỉ đồng

Jeff Goldblum và Dương Tử Quỳnh trong phim Wicked ẢNH: IMDb

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh vào vai Madame Morrible hiện có giá trị tài sản ròng 40 triệu USD (1.000 tỉ đồng). Cô đã tạo nên lịch sử tại lễ trao giải Oscar 2023 khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Everything Everywhere All at Once.

Jon M. Chu – 625 tỉ đồng

Đạo diễn Jon M. Chu chỉ đạo Ariana Grande diễn xuất trong phim Wicked ẢNH: IMDb

Đạo diễn Jon M. Chu sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 25 triệu USD (625 tỉ đồng). Anh nổi tiếng với hàng loạt phim chuyển thể màn ảnh rộng như In The Heights, Crazy Rich Asians và bộ phim tiểu sử sắp ra mắt về danh ca Britney Spears.

Peter Dinklage – 625 tỉ đồng

Chú lùn Peter Dinklage lồng tiếng cho nhân vật Dr. Dillamond trong phim Wicked ẢNH: IMDb

Chú lùn Peter Dinklage lồng tiếng cho nhân vật Dr. Dillamond có giá trị tài sản ròng ước tính là 25 triệu USD (625 tỉ đồng). Anh được biết đến nhiều nhất qua series Game of Thrones, từng đóng nhiều dự án mang tính biểu tượng trong các năm qua như The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, X-Men: Days of Future Past, Avengers: Infinity War…

Cynthia Erivo – 75 tỉ đồng

Nữ diễn viên Cynthia Erivo đóng vai Elphaba trong Wicked ẢNH: IMDb

Nữ diễn viên Cynthia Erivo đóng vai Elphaba trong Wicked có khối tài sản khoảng 3 triệu USD (75 tỉ đồng) có lẽ là nghệ sĩ "nghèo" nhất. Cô được biết đến với nhiều vai diễn trên sân khấu Broadway, giành được giải thưởng Tony và Grammy cho tác phẩm The Color Purple. Cô cũng được đề cử hai giải Oscar qua phim Harriet năm 2019.