Tài sản Vietcombank tăng gần 20%, đạt 2,48 triệu tỉ đồng

Theo thông tin công bố tại Hội nghị tổng kết công năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2206 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 9.1, tính đến ngày 31.12.2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỉ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỉ đồng, tăng hơn 15%.

Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường 1 đạt 1,68 triệu tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn. Trên nền tảng đó, lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch, các chỉ số sinh lời ROA và ROE nằm trong nhóm dẫn đầu, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Năm 2025, nhà băng này đã triển khai 28 chương trình, chính sách lãi suất cho vay ưu đãi với mức thấp hơn 0,5 - 2% so với mặt bằng chung; đồng thời kịp thời giảm lãi suất lên tới 2% cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Kết quả, gần 39.000 khách hàng được tiếp cận vốn ưu đãi, quy mô dư nợ khoảng 810.000 tỉ đồng, chiếm gần 49% tổng dư nợ của Vietcombank. Tổng giá trị ưu đãi lãi vay gần 7.000 tỉ đồng. Ngoài ra, Vietcombank tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước, đạt gần 15.000 tỉ đồng năm 2025.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank khai mạc Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. ẢNH: VCB

Ở tầm nhìn dài hạn, Vietcombank tiếp tục là đầu mối thu xếp vốn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia và các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn 1 tỉ USD của Petrovietnam; thương vụ tài trợ 50 tàu bay thân hẹp cho Vietnam Airlines 3,7 tỉ USD; hay các dự án hạ tầng lớn như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên và nhiều dự án giao thông, năng lượng, đô thị khác.

Cả giai đoạn 2020 - 2025, có thể thấy rõ tính nhất quán trong chiến lược phát triển của Vietcombank. Quy mô tổng tài sản tăng gần gấp đôi, từ 1,32 triệu tỉ đồng lên 2,48 triệu tỉ đồng; dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân gần 15% mỗi năm, trong khi nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 1%.

Năm 2026, Vietcombank xác định rõ trọng tâm chiến lược là nâng cao chất lượng tăng trưởng, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và tiếp tục đóng vai trò trụ cột bảo đảm an toàn hệ thống. Chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo tiếp tục được xem là một động lực quan trọng.

Song song với đó, Vietcombank tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và nền kinh tế thông qua các chương trình tín dụng trọng điểm, tài chính xanh và tài chính bền vững, góp phần thúc đẩy các cực tăng trưởng dài hạn của đất nước.

Nhà băng này xác định tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Việt Nam, một trong 200 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, một trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.