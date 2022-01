Tại sao ăn quá ít chất xơ có thể gây tăng cân?

Chất xơ đóng vai trò quan trọng giúp kiểm soát cân nặng. Trước tiên, chất xơ là một loại carbohydrate khó tiêu hóa, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That!.

Khi đi vào dạ dày, chất xơ sẽ hấp thụ nước và tăng thể tích. Điều này sẽ giúp người ăn cảm thấy no lâu, từ đó ăn ít hơn và giảm lượng calo nạp vào.

“Thực phẩm giàu chất xơ có vai trò quan trọng trong việc ngăn cơn đói và duy trì cân nặng hợp lý. Chất xơ mang lại cảm giác no vì nó làm chậm quá trình tiêu hóa của dạ dày”, tiến sĩ Jinan Banna, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Hawaii (Mỹ), giải thích.





Thực phẩm giàu chất xơ thường có hàm lượng calo thấp. Ngoài ra, sau khi ăn, não và ruột chúng ta cần ít phút để cảm nhận được cảm giác no. Do các món có nhiều chất xơ, chẳng hạn như rau, sẽ mất nhiều thời gian hơn để nhai. Điều này giúp não và ruột kịp cảm nhận được cảm giác no, từ đó sẽ ăn ít hơn. Do đó, ăn đủ chất xơ có thể giúp giảm cân.

Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta đang ăn quá ít chất xơ. Các món ăn vốn là khoái khẩu như thức ăn nhanh hay thực phẩm chế biến thường lại rất ít chất xơ.

Để nạp đủ lượng chất xơ, mọi người cần tăng lượng thực vật trong khẩu phần ăn hằng ngày. Những món giàu chất xơ là gạo lứt, yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, rau, trái cây, các loại đậu, hạt và quả hạch. Đồng thời, hãy giảm bớt các loại thực phẩm không lành mạnh như thực phẩm chế biến, nước ngọt có gas hay các món có nhiều đường, bột, chất béo không lành mạnh, theo Eat This, Not That!.