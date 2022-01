Chuyên gia dinh dưỡng: Những cách dễ dàng để bắt đầu giảm cân ngay

Tuy nhiên, có nhiều cách giúp bạn đạt được mục tiêu dễ dàng hơn. Hơn hết, chúng không phải tốn nhiều thời gian hay khó khăn.

Dưới đây là tổng hợp các mẹo nhỏ và không tốn nhiều công sức để giúp bạn giảm cân một cách nhanh chóng và dễ dàng.

1. Uống nước

Chuyên gia Smith nói: “Uống nước tốt cho làn da và sự trao đổi chất của bạn, hai yếu tố ảnh hưởng đến việc bạn có giảm cân hay không. Ngoài ra, hãy uống một cốc nước trước mỗi bữa ăn: nó sẽ giúp bạn no nhanh hơn”, theo Eat This, Not That!

Đừng quên, nếu bạn thêm chanh vào nước của mình, bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn.

2. Thực hành chỉ ăn đến 80% là no

Hãy thực hành việc chỉ ăn đến 80% là no. Bill Bradley, tác giả cuốn Foods of Crete, Traditional Recipes from the Healthiest People in the World (với Koula Barydakis), người đã giảm được 50 pound (22,6 kg) chỉ với thói quen giảm cân đơn giản.

"Thói quen của tôi là cảm thấy hơi đói suốt cả ngày, chỉ là cảm giác đói rất nhẹ. Điều này đã cải thiện năng lượng của tôi và khiến tôi cảm thấy tự tin rằng tôi đã làm đúng để giảm cân. Tôi nghĩ đó sẽ là một thói quen khó, nhưng hóa ra lại là một trong những thói quen dễ dàng nhất”, chuyên gia Bradley kể.

Chìa khóa ở đây không phải là tính lượng calo mà là có thói quen không ăn quá nhiều, ông Bradley tiếp tục trích dẫn nghiên cứu này.

3. Ăn sáng trong vòng 2 giờ sau khi thức dậy

Nếu bạn là người bỏ bữa sáng, bạn có thể muốn xem xét lại thói quen của mình.

Chuyên gia Smith nói: “Nếu bạn đợi quá lâu vào buổi sáng, cơ thể bạn sẽ chuyển sang chế độ đói và tích trữ thêm calo dưới dạng chất béo thay vì đốt cháy chúng để lấy năng lượng”, theo Eat This, Not That!





4. Ăn nhiều táo hơn

Trên thực tế, chuyên gia Bradley đã sử dụng quả táo như một "vũ khí bí mật" để thúc đẩy quá trình giảm cân của mình.

“Trước khi giảm cân, tôi có thói quen ăn đồ ngọt vào buổi chiều (thường là kẹo M&M đậu phộng hoặc một số loại sô cô la sữa)”, ông kể lại.

Sau đó, táo xuất hiện trong chế độ ăn của ông này. “Tôi sẽ mua những quả táo giòn nhất, ngọt nhất mà tôi có thể tìm thấy. Vào buổi chiều hoặc bất cứ khi nào tôi cảm thấy đói, tôi sẽ ăn một quả táo. Điều này đã có hiệu quả trong nhiều năm và là một cách tuyệt vời và đơn giản để giảm cân", ông giải thích thêm, ghi nhận một nghiên cứu của PLoS Medicine, theo Eat This, Not That!

5. Sử dụng đĩa ăn nhỏ hơn

Chuyên gia Smith nói: “Sử dụng đĩa ăn nhỏ hơn - thủ thuật này sẽ đánh lừa bộ não của bạn nghĩ rằng bạn đã ăn nhiều hơn những gì bạn thực sự đã làm.

6. Ăn uống lành mạnh và bền vững

"Là một chuyên gia dinh dưỡng chuyên về giảm cân, có một điều tôi hầu như nghe thấy hằng ngày. Mọi người nói với tôi về chế độ ăn kiêng thành công của họ và cách họ giảm cân, nhưng sau đó họ nói với tôi rằng họ đã “ngã xuống xe” và sau đó lại tăng cân trở lại", chuyên gia Bradley cho biết.

"Một cách dễ dàng để giảm cân và duy trì cân nặng lý tưởng là thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh", chuyên gia Bradley giải thích.

Chuyên gia Bradley cũng ca ngợi chế độ ăn Địa Trung Hải. Bên cạnh đó, nhờ được hỗ trợ bởi nghiên cứu, kế hoạch ăn uống dễ dàng và ngon miệng đã giúp chuyên gia này giảm được 50 pound (22,6 kg) cân, và giữ được cân nặng này trong 5 năm và sẽ còn tiếp tục giữ vững, theo Eat This, Not That!