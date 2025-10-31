Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Tại sao các điện thoại lại lấy iPhone làm hình mẫu chung?

Kiến Văn
Kiến Văn
31/10/2025 10:35 GMT+7

Bất chấp các hãng điện thoại Android nỗ lực tạo ra các nét riêng trên sản phẩm của mình, một điểm chung mà chúng hướng đến là "có nét giống iPhone".

Từ Vivo X300 Pro, các rò rỉ về Galaxy S26 Ultra cho đến Xiaomi 17 Pro Max ra mắt mới đây. Tất cả chúng đều khiến không ít người dùng băn khoăn: Tại sao nhiều hãng điện thoại lại sao chép thiết kế và tính năng của iPhone?

Tại sao các điện thoại lại lấy iPhone làm hình mẫu chung? - Ảnh 1.

Mặc dù không sao chép thiết kế, nhiều tính năng bên trong Vivo X300 Pro lại khá giống iPhone

ẢNH: THE VERGE

Bắt đầu với Vivo X300 Pro - chiếc smartphone mạnh mẽ với hiệu suất nhanh nhạy, camera xuất sắc, màn hình đẹp mắt, và không thể không nhắc đến pin 6.510 mAh. Tuy nhiên, phần mềm của nó lại chứa nhiều tính năng tương tự như iPhone khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Chẳng hạn, nút Quick Button của Vivo được đặt ở vị trí giống hệt nút Action Button trên iPhone và menu thiết lập của sản phẩm cũng có nhiều điểm tương đồng với iOS. Tương tự, tính năng VivoShare, cho phép chia sẻ dữ liệu qua NFC, cũng có hiệu ứng động giống AirDrop của Apple.

Trong khi đó, Xiaomi không ngoại lệ khi chuyển từ cách đặt tên sản phẩm cao cấp của mình là Xiaomi 15 Ultra sang Xiaomi 17 Pro Max, với thiết kế gần giống iPhone. Việc này dường như nhằm thu hút người dùng iPhone, nhưng lại khiến sản phẩm mất đi sự độc đáo.

Gần đây, thông tin rò rỉ về Galaxy S26 Ultra cho thấy Samsung đang cân nhắc ra mắt sản phẩm với màu cam đậm, tương tự như màu cam vũ trụ của iPhone 17 Pro. Điều này càng làm tăng thêm câu hỏi về việc tại sao các hãng điện thoại lại phải chạy theo hình mẫu của iPhone.

Tại sao các điện thoại lại lấy iPhone làm hình mẫu chung? - Ảnh 2.

Hình ảnh rò rỉ phiên bản màu cam dự kiến sẽ đến với Galaxy S26 Ultra vào năm sau

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Một sân khấu toàn 'iPhone khác logo'

Rõ ràng, việc các nhà sản xuất học hỏi từ nhau trong việc phát triển sản phẩm là điều không bất ngờ trong thời đại ngày nay, tuy nhiên việc sao chép trắng trợn lại truyền tải thông điệp rằng họ không tự tin vào sản phẩm của mình. Việc vay mượn và cải tiến tính năng là điều bình thường, nhưng việc sao chép mà không có sự sáng tạo sẽ làm giảm giá trị của sản phẩm, vô tình khiến thị trường smartphone "ngày càng trở nên nhàm chán".

Ngay cả một chiếc Vivo X300 Pro được đánh giá cao về các tính năng và phần cứng bên trong, nhưng khi cầm sản phẩm trên tay, nhiều người vẫn cảm thấy "liệu đây có phải là một phiên bản iPhone không?". Nếu chỉ là một người dùng bình thường, không phải đam mê các công nghệ tiên tiến, suy nghĩ về việc có chi tiêu mua sản phẩm hay không thực sự đáng xem xét.

Tại sao các điện thoại lại lấy iPhone làm hình mẫu chung? - Ảnh 3.

Nhiều sản phẩm mới của Samsung từng bị tố sao chép thiết kế của Apple

ẢNH: APPLE HUB

Để nói về sự sao chép ý tưởng, mọi thứ thậm chí còn tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực smartwatch. Gần đây, Samsung đã vấp phải nhiều chỉ trích khi Galaxy Watch Ultra quá giống với Apple Watch Ultra. Sự tương đồng này không chỉ làm giảm niềm tin của người dùng mà còn khiến thị trường smartphone trở nên đơn điệu hơn.

Mười năm trước, thị trường smartphone đa dạng với nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Giờ đây, có vẻ như các hãng đang dần đồng nhất về thiết kế và tính năng, điều này khiến nhiều người lo ngại về tương lai của ngành công nghiệp smartphone sẽ ngày càng trở nên nhàm chán hơn.

Tin liên quan

iPhone 17 'cân' luôn bản Pro nhờ loạt nâng cấp lớn

iPhone 17 'cân' luôn bản Pro nhờ loạt nâng cấp lớn

Dòng iPhone 17 đã làm thay đổi cái nhìn về iPhone tiêu chuẩn khi so sánh với iPhone Pro - vốn được Apple tập trung vào các tính năng cao cấp.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone Vivo X300 Pro Galaxy S26 Ultra sao chép thiết kế Xiaomi 17 Pro Max
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận