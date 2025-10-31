Tại sao các điện thoại lại lấy iPhone làm hình mẫu chung?

Từ Vivo X300 Pro, các rò rỉ về Galaxy S26 Ultra cho đến Xiaomi 17 Pro Max ra mắt mới đây. Tất cả chúng đều khiến không ít người dùng băn khoăn: Tại sao nhiều hãng điện thoại lại sao chép thiết kế và tính năng của iPhone?

Mặc dù không sao chép thiết kế, nhiều tính năng bên trong Vivo X300 Pro lại khá giống iPhone ẢNH: THE VERGE

Bắt đầu với Vivo X300 Pro - chiếc smartphone mạnh mẽ với hiệu suất nhanh nhạy, camera xuất sắc, màn hình đẹp mắt, và không thể không nhắc đến pin 6.510 mAh. Tuy nhiên, phần mềm của nó lại chứa nhiều tính năng tương tự như iPhone khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Chẳng hạn, nút Quick Button của Vivo được đặt ở vị trí giống hệt nút Action Button trên iPhone và menu thiết lập của sản phẩm cũng có nhiều điểm tương đồng với iOS. Tương tự, tính năng VivoShare, cho phép chia sẻ dữ liệu qua NFC, cũng có hiệu ứng động giống AirDrop của Apple.

Trong khi đó, Xiaomi không ngoại lệ khi chuyển từ cách đặt tên sản phẩm cao cấp của mình là Xiaomi 15 Ultra sang Xiaomi 17 Pro Max, với thiết kế gần giống iPhone. Việc này dường như nhằm thu hút người dùng iPhone, nhưng lại khiến sản phẩm mất đi sự độc đáo.

Gần đây, thông tin rò rỉ về Galaxy S26 Ultra cho thấy Samsung đang cân nhắc ra mắt sản phẩm với màu cam đậm, tương tự như màu cam vũ trụ của iPhone 17 Pro. Điều này càng làm tăng thêm câu hỏi về việc tại sao các hãng điện thoại lại phải chạy theo hình mẫu của iPhone.

Hình ảnh rò rỉ phiên bản màu cam dự kiến sẽ đến với Galaxy S26 Ultra vào năm sau ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Một sân khấu toàn 'iPhone khác logo'

Rõ ràng, việc các nhà sản xuất học hỏi từ nhau trong việc phát triển sản phẩm là điều không bất ngờ trong thời đại ngày nay, tuy nhiên việc sao chép trắng trợn lại truyền tải thông điệp rằng họ không tự tin vào sản phẩm của mình. Việc vay mượn và cải tiến tính năng là điều bình thường, nhưng việc sao chép mà không có sự sáng tạo sẽ làm giảm giá trị của sản phẩm, vô tình khiến thị trường smartphone "ngày càng trở nên nhàm chán".

Ngay cả một chiếc Vivo X300 Pro được đánh giá cao về các tính năng và phần cứng bên trong, nhưng khi cầm sản phẩm trên tay, nhiều người vẫn cảm thấy "liệu đây có phải là một phiên bản iPhone không?". Nếu chỉ là một người dùng bình thường, không phải đam mê các công nghệ tiên tiến, suy nghĩ về việc có chi tiêu mua sản phẩm hay không thực sự đáng xem xét.

Nhiều sản phẩm mới của Samsung từng bị tố sao chép thiết kế của Apple ẢNH: APPLE HUB

Để nói về sự sao chép ý tưởng, mọi thứ thậm chí còn tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực smartwatch. Gần đây, Samsung đã vấp phải nhiều chỉ trích khi Galaxy Watch Ultra quá giống với Apple Watch Ultra. Sự tương đồng này không chỉ làm giảm niềm tin của người dùng mà còn khiến thị trường smartphone trở nên đơn điệu hơn.

Mười năm trước, thị trường smartphone đa dạng với nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Giờ đây, có vẻ như các hãng đang dần đồng nhất về thiết kế và tính năng, điều này khiến nhiều người lo ngại về tương lai của ngành công nghiệp smartphone sẽ ngày càng trở nên nhàm chán hơn.