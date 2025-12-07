Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tại sao cân nặng có thể tăng giảm mỗi ngày, khi nào cần hỏi bác sĩ?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
07/12/2025 10:15 GMT+7

Trong quá trình theo dõi cân nặng, nhiều người thắc mắc: tại sao số kg lại dao động mỗi ngày?

Bà RikkiLynn Shields Hannigan, chuyên gia vật lý trị liệu tại Mỹ, cho biết việc cân nặng dao động khoảng 0,25-1,5 kg mỗi ngày là bình thường. Có nhiều yếu tố giải thích hiện tượng này.

Trên thực tế, sự biến động cân nặng là hoàn toàn bình thường và có thể được lý giải bằng yếu tố sinh học và thói quen hằng ngày.

Lượng thức ăn, nước uống, hormone và các yếu tố tiêu hóa đều ảnh hưởng đến con số trên chiếc cân, theo trang sức khỏe Health.

Thời điểm cân

Thời gian cân nặng có thể tạo ra sự khác biệt. Cân nặng cơ thể dao động tự nhiên trong ngày do lượng thức ăn, nước uống, hoạt động tiêu hóa và lượng mồ hôi.

Việc cân vào cùng một thời điểm mỗi ngày giúp giảm bớt biến động. Theo đó, bạn nên hình thành thói quen cân vào buổi sáng sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn sáng.

Tại sao cân nặng có thể tăng giảm mỗi ngày, khi nào cần hỏi bác sĩ? - Ảnh 1.

Thời gian cân nặng có thể tạo ra sự khác biệt

Ảnh: AI

Thức ăn

Những gì bạn ăn trong ngày có thể gây biến động cân nặng ngắn hạn. Thực phẩm giàu carbohydrate hoặc muối khiến cơ thể giữ nước và tạm thời tăng cân.

Những thay đổi này chỉ tạo thêm khối lượng tạm thời cho cơ thể cho đến khi thức ăn được tiêu hóa và thải ra ngoài. Chúng không phản ánh sự thay đổi thực sự về mỡ cơ thể.

Mức độ hydrat

Nước chiếm 45-75% khối lượng cơ thể, nên mức độ hydrat ảnh hưởng lớn đến biến động cân nặng ngắn hạn.

Một số người có thể mất nước do ra nhiều mồ hôi hoặc không uống đủ nước, dẫn đến cân nặng thấp hơn.

Ngược lại, tiêu thụ nhiều muối hoặc tập thể dục ít có thể khiến cơ thể giữ nước và tăng cân tạm thời. Trong trường hợp này, cân nặng thay đổi do lượng nước trong cơ thể, không phải do mỡ cơ thể.

Lợi ích bất ngờ từ thói quen uống nước ấm trước khi ngủ

Ảnh hưởng của hormone

Sự thay đổi hormone tác động đến việc giữ nước, cảm giác thèm ăn và trao đổi chất. Trong chu kỳ kinh nguyệt, estrogen và progesterone biến động gây giữ nước và natri tạm thời, làm tăng cân tạm thời.

Hormone căng thẳng như cortisol cũng ảnh hưởng đến thói quen ăn uống và lượng nước cơ thể giữ lại. Điều này có thể tạo ra những thay đổi nhỏ về khối lượng mỡ, ảnh hưởng đến cân nặng hằng ngày.

Hoạt động tiêu hóa

Số lần đi vệ sinh mỗi ngày cũng làm cân nặng dao động. Trung bình khoảng 1,2 lần đi vệ sinh trong 24 giờ được coi là bình thường.

Táo bón hoặc đi vệ sinh ít có thể gây tăng cân tạm thời do giữ phân và nước. Phân lỏng hơn có thể dẫn đến giảm cân tạm thời.

Những dao động nhỏ về cân nặng hằng ngày là bình thường và hiếm khi phản ánh thay đổi mỡ cơ thể. Lượng thức ăn, nước uống, hormone và các yếu tố khác đều ảnh hưởng đến cân nặng. Tuy nhiên, nếu thấy cân nặng thay đổi nhanh chóng và bất thường, tăng hay giảm đột ngột, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ để loại trừ các vấn đề y tế tiềm ẩn.

Tin liên quan

Giảm cân mãi không thành: 3 sai lầm buổi sáng khiến cân nặng đứng yên

Giảm cân mãi không thành: 3 sai lầm buổi sáng khiến cân nặng đứng yên

Không ít người gặp tình trạng dù đã ăn ít hơn, tập nhiều hơn nhưng cân nặng chững lại, không tiếp tục giảm hơn nữa. Đôi khi, vấn đề không nằm ở bữa trưa hay tối mà ở những giờ đầu tiên của buổi sáng.

Khám phá thêm chủ đề

Cân nặng giảm cân kiểm soát cân nặng uống nước cân nặng buổi sáng cân nặng buổi chiều
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận