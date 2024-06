Tại sao có cảm giác khó chịu ở phổi khi chạy bộ?

Cảm giác khó chịu ở phổi khi chạy bộ thường sẽ tự khỏi sau vài phút nghỉ ngơi, theo trang Livestrong (Mỹ).



Nguyên nhân phổi bị đau khi chạy bộ

Mới bắt đầu chạy bộ: Theo Hiệp hội Phổi Mỹ (ALA), để tập thể dục, máu và oxy cần được bơm đi khắp cơ thể. Tim và phổi của bạn sẽ hoạt động nhiều hơn để giúp bạn duy trì hoạt động. Nếu trước đây bạn chưa chạy nhiều hoặc thể lực yếu, bạn có thể bị khó thở khi chạy.

Thở bằng miệng: Việc thở bằng miệng không đưa oxy vào phổi tốt như khi thở bằng mũi, theo Bệnh viện Houston Methodist. Khi thiếu oxy, bạn sẽ cảm giác khó chịu ở phổi.

Thời tiết lạnh: Chạy bộ trong thời tiết lạnh càng dễ khiến phổi bạn bị đau. Theo ALA, không khí lạnh và khô sẽ kích thích phổi, đặc biệt là khi bạn hít thở nhiều, nhanh trong lúc chạy.

Không khí ô nhiễm: Chạy bộ ngoài trời trong điều kiện không khí ô nhiễm, nhiều khói bụi có thể khiến bạn khó thở hoặc đau rát hơn.

Bị hen suyễn: Theo Quỹ Hen và Dị ứng Mỹ (AAFA), hen suyễn do gắng sức, hay co thắt phế quản do gắng sức, là một tình trạng mạn tính do viêm và hẹp đường thở. Người mắc hen suyễn do gắng sức thường sẽ khó thở hoặc cảm thấy đau ngực, tức ngực khi chạy. Các triệu chứng này thường giảm bớt trong vòng 1 giờ sau khi ngừng chạy.

Bệnh lý nền: Theo phòng khám Cleveland Clinic, một số bệnh lý tiềm ẩn có thể gây khó chịu ở phổi và đau đường hô hấp như viêm sườn, viêm phổi, lo âu, trào ngược dạ dày.

Cách giảm đau phổi khi chạy bộ

Nếu bạn bị đau phổi và khó thở sau khi chạy, cơ thể sẽ hít thở gấp qua miệng. Khởi động đúng cách có thể giúp bạn tránh bị đau phổi khi chạy.

Theo khuyến cáo của ALA, hãy tập thở bằng mũi và vào bụng để làm chậm nhịp thở và hít vào hiệu quả hơn.

Tùy thuộc vào chất lượng không khí, bạn có thể lựa chọn chạy bộ trong nhà hoặc ngoài trời. Và nếu trời lạnh, hãy cân nhắc sử dụng khẩu trang để giúp làm ấm không khí hít vào.

Ngoài ra, người bệnh hen suyễn cần đảm bảo dùng thuốc đầy đủ theo chỉ dẫn của bác sĩ.