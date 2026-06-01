Tại sao đầu cắm tai nghe lại có nhiều vòng đen khác nhau?

Khi sử dụng tai nghe có dây hoặc các thiết bị âm thanh với đầu cắm 3,5 mm, người dùng có thể nhận thấy một số vòng nhựa xung quanh đầu nối. Số lượng vòng này thường dao động từ một đến ba, với nhiều màu sắc khác nhau như xanh lam, đen và các màu khác. Mặc dù có vẻ ngoài thẩm mỹ, nhưng những vòng này thực sự có vai trò quan trọng trong việc phân tách và hỗ trợ truyền tải tín hiệu âm thanh.

Các đầu cắm được phân thành ba loại chính: TS (đầu-vỏ, với một vòng), TRS (đầu-vòng-vỏ, với hai vòng) và TRRS (đầu-vòng-vòng-vỏ, với ba vòng). Mỗi loại đầu cắm có chức năng riêng, ví dụ phích cắm TRS với hai vòng thường được sử dụng để truyền âm thanh stereo, trong khi phích cắm TRRS với ba vòng có khả năng xử lý cả âm thanh và tín hiệu micro.

Tai nghe sẽ ra sao nếu những vòng nhựa hư hỏng?

Nếu các vòng nhựa này bị hư hỏng, người dùng có thể gặp phải nhiều vấn đề như âm thanh bị ngắt quãng, nhiễu hoặc méo tiếng, và thậm chí không có âm thanh nổi. Hư hỏng có thể xảy ra do dây cáp bị xoắn hoặc uốn cong, trong khi việc sửa chữa có thể phức tạp, thường yêu cầu thay thế toàn bộ dây cáp.

Mặc dù công nghệ Bluetooth ngày càng phổ biến, nhiều người vẫn ưa chuộng tai nghe có dây vì âm thanh analog của chúng. Các kết nối như 3,5 mm và aux truyền tín hiệu âm thanh thô, tương thích với nhiều thiết bị và ít bị độ trễ hơn so với kết nối không dây. Hơn nữa, tai nghe có dây dễ dàng sử dụng, không cần sạc và hoạt động ngay khi được cắm vào.

Với sự trở lại của tai nghe có dây trong giới trẻ hiện nay, đây được xem là thời điểm lý tưởng để tìm hiểu về công nghệ đằng sau chúng và những lợi ích mà chúng mang lại cho người dùng.