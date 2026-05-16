Vì sao hầu hết tai nghe đều có những lỗ nhỏ bên ngoài?

Có một sự thật mà người dùng cần biết rằng tai nghe mà chúng ta sử dụng vẫn luôn cần "thở". Mặc dù không phải là sinh vật sống, nhưng việc thông khí là rất quan trọng cho hoạt động của chúng. Những lỗ nhỏ ở hai bên tai nghe, được gọi là "lỗ điều chỉnh âm thanh", có chức năng cho phép không khí lưu thông, từ đó giúp giảm áp suất tích tụ trong quá trình phát nhạc.

Nhiều người tưởng đây là micro, nhưng công dụng thật còn quan trọng hơn

Khi loa bên trong tai nghe rung để tạo ra âm thanh, áp suất không khí có thể tích tụ theo thời gian. Nếu không có các lỗ điều chỉnh âm thanh, trải nghiệm nghe nhạc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều người lầm tưởng rằng các lỗ này chỉ dành cho micro, nhưng thực tế micro nằm trong bộ điều khiển tích hợp, cho phép người dùng điều chỉnh âm lượng và các tính năng phát lại.

Ngoài việc giảm áp suất, các lỗ điều chỉnh âm thanh còn giúp cải thiện chất lượng âm thanh tổng thể và âm trầm. Chúng tạo không gian cho áp suất thoát ra, giúp loa di chuyển tự do và rung chính xác theo tín hiệu âm thanh. Nhiều tai nghe nhét tai còn được trang bị lưới điều chỉnh âm thanh và bông hoặc mút xốp nhằm kiểm soát âm trầm và giảm chấn âm thanh, từ đó mang lại trải nghiệm nghe nhạc đồng đều hơn.

Bịt kín các lỗ nhỏ trên tai nghe, âm thanh sẽ ra sao?

Để kiểm tra tác động của các lỗ điều chỉnh âm thanh, người dùng có thể thử bịt chúng lại bằng ngón tay trong khi nghe nhạc sẽ nhận thấy âm nhạc trở nên rỗng và âm trầm yếu đi.

Tuy nhiên, các lỗ điều chỉnh âm thanh cũng có thể bị tắc do bụi bẩn, ráy tai và bã nhờn. Chính vì vậy, việc vệ sinh tai nghe định kỳ là cần thiết để duy trì chất lượng âm thanh. Theo khuyến nghị của Apple, người dùng có thể sử dụng cồn isopropyl 70% và một miếng vải mềm để làm sạch.

Nếu các lỗ thoát khí bị tắc, âm thanh phát ra sẽ bị biến dạng và âm trầm sẽ không còn mạnh mẽ như trước. Đối với những người sở hữu AirPods Pro, các lỗ ở đáy hộp đựng không phải là lỗ điều chỉnh âm thanh mà là để phát ra âm thanh khi ghép nối với iPhone hoặc sử dụng tính năng Find My.