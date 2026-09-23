Tại sao gương trong khách sạn lại có biểu tượng Bluetooth?

Theo BGR, khi ngành khách sạn ngày càng phát triển, nhiều cơ sở đã bắt kịp xu hướng công nghệ với những tiện nghi hiện đại. Trong khi một số khách sạn cũ vẫn giữ lại những tấm thảm lỗi thời và rèm cửa hoa văn, các cơ sở mới hơn đã trang bị Smart TV, bảng điều khiển cảm ứng cạnh giường và nhà vệ sinh công nghệ cao. Đặc biệt, gương phòng tắm cũng đã trở nên thông minh hơn với tính năng Bluetooth, cho phép khách hàng phát nhạc và podcast trực tiếp từ smartphone.

Bluetooth trên gương khách sạn không chỉ để làm cảnh ẢNH: NEONOVA

Việc kết nối smartphone với gương rất đơn giản. Chỉ cần chạm vào biểu tượng Bluetooth trên gương, sau đó mở cài đặt Bluetooth trên điện thoại để tìm kiếm thiết bị. Sau khi ghép nối, người dùng có thể thưởng thức âm nhạc qua loa tích hợp trong gương, mặc dù chất lượng âm thanh có thể không bằng loa Bluetooth chuyên dụng.

Không chỉ Bluetooth, gương khách sạn ngày càng thông minh hơn

Tuy nhiên, gương Bluetooth chỉ là một trong nhiều công nghệ mới đang được phát triển. Những mẫu gương thông minh hiện đại hơn có thể tích hợp màn hình, camera, trợ lý giọng nói và đèn thông minh, với hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dùng. Trong tương lai, gương trong phòng tắm có thể cung cấp thông tin như dự báo thời tiết, tin tức và chỉ dẫn đến các điểm tham quan, biến không gian này thành một nơi tiện ích hơn.

Mặc dù công nghệ gương thông minh mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng không ít người lo ngại về việc có thể có camera giấu kín trong phòng khách sạn. Mặc dù các trường hợp phát hiện camera giấu kín rất hiếm, nhưng khách hàng vẫn nên cẩn trọng. Để đảm bảo an toàn, người dùng có thể kiểm tra nhanh các vật dụng trong phòng và quan sát xem có điều gì bất thường hay không.

Nhìn chung, gương thông minh trong khách sạn không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn đặt ra những câu hỏi về quyền riêng tư. Khi tận hưởng kỳ nghỉ, hãy luôn giữ cảnh giác và kiểm tra kỹ lưỡng không gian xung quanh để có thể thư giãn một cách thoải mái nhất.