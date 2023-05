Tại sao lại bị nhức đầu khi cúi xuống?

Nhiều loại nhức đầu

Có rất nhiều loại nhức đầu khác nhau, từ nhức đầu do mất nước, nhức đầu mạn tính đến nhức đầu do cai caffein. Với những trường hợp cơn nhức đầu xuất hiện khi cúi người xuống thấp, điều trước tiền cần lưu ý là cơn đau này nguyên phát hay thứ phát, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Có cảm giác nhức đầu khi cúi xuống có thể là do viêm xoang hoặc mất nước SHUTTERSTOCK

Nhức đầu nguyên phát là tình trạng mà cơn nhức đầu là triệu chứng chính, chẳng hạn như nhức nửa đầu hoặc nhức đầu do căng thẳng. Trong khi đó, nhức đầu thứ phát là cơn nhức đầu do hệ quả phát sinh từ một vấn đề sức khỏe hoặc căn bệnh nào khác, ví dụ như nhức đầu do mất nước hoặc viêm xoang.

Với trường hợp bị nhức đầu do mất nước, người mắc sẽ có cảm giác lâng lâng khi đứng lên kèm theo mệt mỏi và khô miệng. Mất nước cũng có thể gây đau đầu khi cúi xuống hoặc di chuyển cơ thể.

Trong trường hợp nhức đầu do viêm xoang, tư thế cúi người xuống sẽ tạo áp lực lên đầu, dẫn đến nhức đầu.

Một nguyên nhân khác là chứng nhức đầu do tư thế. Đây là tình trạng hiếm gặp, xảy ra khi người bệnh thay đổi tư thế cơ thể như đứng lên, ngồi xuống, cúi người hoặc hắt hơi. Nguyên nhân gây ra cơn nhức đầu này thường là do rò rỉ dịch tủy não.

Nếu thường xuyên bị nhức đầu khi cúi người thì người bệnh cần sớm đến bác sĩ để kiểm tra. Bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân gốc rễ gây ra cơn nhức đầu.

Những cách giúp giảm nhức đầu

Trong hầu hết trường hợp, cơn nhức đầu có thể thuyên giảm bằng cách sử dụng một số loại thuốc không kê đơn như ibuprofen, aspirin hay acetaminophen. Ngoài ra, ngồi trong một căn phòng tối và yên tĩnh có thể làm dịu cơn nhức đầu.

Uống thêm nước cũng là cách giúp giảm nhức đầu, đặc biệt là những người đang bị mất nước. Một số người lại giảm nhức đầu bằng cách uống món gì đó có caffein như trà hay cà phê. Người bệnh cũng có thể chườm nóng hoặc lạnh để giảm đau.

Mỏi mắt là yếu tố khác góp phần gây nhức đầu, đặc biệt là khi nhìn vào màn hình thiết bị điện tử trong thời gian dài. Cách ứng phó là hãy đeo loại kính có khả năng chặn ánh sáng xanh, nhờ đó có thể giảm hoặc ngăn những cơn đau đầu trong tương lai.

Với hầu hết những cơn nhức đầu thông thường, việc thay đổi lối sống sẽ giúp ngăn ngừa hoặc giảm mức độ đau. Chẳng hạn, ngủ đủ giấc vào ban đêm, vận động cơ thể thường xuyên, thiền đều có tác dụng giảm nhức đầu, đặc biệt là nhức đầu do căng thẳng, theo Healthline.