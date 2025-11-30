Tại sao mũi bị nghẹt vào ban đêm?

Ông Josue Limage, bác sĩ gia đình tại Mỹ, chỉ ra các yếu tố trong môi trường sống và phản ứng của cơ thể khi thay đổi tư thế có thể làm triệu chứng xuất hiện rõ hơn về đêm.

Các nguyên nhân phổ biến gồm dị ứng, trào ngược axit, tác động của trọng lực và tình trạng viêm ở xoang, theo tờ Cleveland Clinic.

Chất gây dị ứng

Khi cần, bạn nên đi bác sĩ để được khám và chữa trị ẢNH MINH HỌA: AI

Ban ngày, cơ thể tiếp xúc với nhiều tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, cỏ dại và bụi cỏ. Khi trở về nhà, nhiều người tiếp tục tiếp xúc với bụi, lông thú cưng và nấm mốc trong không khí. Các hạt li ti từ môi trường bám vào tóc và da, gây kích ứng đến tận lúc đi ngủ.

Các dị nguyên trong nhà là lý do khiến nhiều người cảm thấy nghẹt mũi rõ rệt khi đêm xuống. Cơ thể phản ứng với các tác nhân này bằng cách tăng tiết dịch nhầy, dẫn đến tắc nghẽn đường thở.

Chất nhầy tích tụ trong mũi làm tăng cảm giác nặng và bí. Khi không loại bỏ kịp thời, chúng tiếp tục kích hoạt hệ miễn dịch khiến mũi bị nghẹt nhiều hơn trong đêm.

Không gian kín của phòng ngủ cũng làm các hạt bụi lưu lại lâu hơn và dễ xâm nhập vào mũi.

Trào ngược axit

Trào ngược axit thường được biết đến với triệu chứng nóng rát hoặc khó tiêu, nhưng tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đến xoang mũi vào ban đêm.

Khi nằm ngủ, thức ăn và axit trong dạ dày có thể di chuyển ngược lên thực quản, gây viêm và kích ứng vùng cổ họng.

Điều này lan đến xoang mũi, kích hoạt phản ứng viêm và tăng tiết chất nhầy.

Theo ông Josue Limage, các triệu chứng trào ngược khi xảy ra vào ban đêm thường kéo dài và mạnh hơn do tư thế nằm làm axit dễ trào lên.

Sự kích ứng kéo dài ở cổ họng và khoang mũi khiến đường thở bị thu hẹp và ứ đọng dịch. Người bị trào ngược thường tỉnh giấc vì cảm giác ngạt mũi hoặc khó thở.

Nếu không kiểm soát tốt bữa ăn tối và tư thế nằm, tình trạng nghẹt mũi có thể diễn ra thường xuyên.

Cảm lạnh hoặc nhiễm virus

Cảm lạnh hoặc nhiễm virus làm xoang mũi tạm thời bị viêm. Các bệnh lý khác như polyp mũi, lệch vách ngăn hay viêm xoang mạn tính cũng dẫn đến nghẹt mũi kéo dài.

Khi bị viêm, mô trong xoang sưng lên và tiết dịch nhiều, khiến đường thở bị thu hẹp.

Người mắc các bệnh lý về xoang thường thấy triệu chứng nặng hơn khi nằm vì dịch nhầy không thể thoát ra ngoài.

Tác động của trọng lực

Theo ông Josue Limage, những trường hợp viêm xoang kéo dài khiến bệnh nhân bị nghẹt mũi cả ngày, đặc biệt tăng nặng vào ban đêm.

Việc nằm yên trong nhiều giờ khiến chất nhầy tích tụ, gây khó chịu và ảnh hưởng mạnh đến chất lượng giấc ngủ.

Biện pháp cải thiện nghẹt mũi vào ban đêm

Để cải thiện tình trạng nghẹt mũi và giúp giấc ngủ chất lượng hơn, bác sĩ Josue Limage gợi ý một số biện pháp đơn giản.

Bạn nên hạn chế cho thú cưng vào phòng ngủ để tránh lông và bụi gây kích ứng. Người dùng nên giặt ga giường mỗi tuần để loại bỏ bụi và vi khuẩn. Việc tắm trước khi ngủ giúp rửa sạch dị nguyên bám trên cơ thể và quần áo. Người bị nghẹt mũi có thể dùng nước muối sinh lý để làm loãng dịch nhầy và hỗ trợ dẫn lưu. Uống đủ nước trong ngày giữ cho dịch nhầy loãng hơn và dễ thoát ra ngoài, theo tờ Cleveland Clinic.

Bạn nằm kê cao đầu và vai khi ngủ góp phần giảm tích tụ chất nhầy. Nếu nằm nghiêng, nên chọn nằm nghiêng bên trái vì tư thế này giảm nguy cơ trào ngược axit.