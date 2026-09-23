Tại sao nên rút PC khỏi ổ điện ngay khi mất điện?

Mất điện thường xảy ra bất ngờ và không theo lịch trình khiến nhiều người tập trung tìm kiếm các vật dụng như đèn pin… mà quên đi các thiết bị điện tử đang dùng, đặc biệt là máy tính (PC). Theo đó, việc để PC vẫn cắm vào ổ điện khi điện trở lại có thể gây nguy hiểm cho thiết bị.

Rút phích cắm khỏi PC khi mất điện đột ngột sẽ giúp bảo vệ các linh kiện tốt hơn ẢNH: QUỲNH TRÂN

Theo các chuyên gia, PC rất dễ bị tổn thương do các linh kiện như bo mạch chủ, RAM và SSD được chế tạo từ các mạch điện nhạy cảm với xung điện áp bất ngờ. Khi mất điện đột ngột, điện áp có thể dao động mạnh và sự tăng vọt điện áp khi điện được khôi phục thường gây thiệt hại lớn hơn cả sự cố mất điện. Điện lưới dân dụng tại Việt Nam có điện áp 220 volt, trong khi các xung điện hoặc biến động điện áp bất thường có thể gây hư hỏng linh kiện PC.

Cách bảo vệ PC khi mất điện đột ngột

Để bảo vệ PC trong trường hợp mất điện, người dùng nên tắt hệ thống và rút phích cắm khỏi ổ điện khi có dự báo thời tiết xấu. Nếu điện đã mất, việc rút phích cắm PC và router là cần thiết, vì đây là những thiết bị dễ bị hỏng nhất. Tắt PC có thể giúp ngăn dòng điện đi vào hệ thống, nhưng sử dụng bộ chống sét lan truyền là giải pháp tốt hơn. Bộ chống sét lan truyền sẽ hấp thụ các xung điện áp trước khi chúng đến thiết bị.

Bên cạnh đó, việc đầu tư vào bộ lưu điện (UPS) cũng là một lựa chọn thông minh. Thiết bị này không chỉ cung cấp khả năng chống sét lan truyền mà còn có pin dự phòng, giúp người dùng có thời gian lưu công việc và tắt máy an toàn trong trường hợp mất điện ngắn.

Ngoài ra, khi điện lưới có trở lại, người dùng nên đợi vài phút trước khi cắm lại tất cả thiết bị điện trong nhà, bắt đầu từ bộ chống sét lan truyền.

Rút phích cắm PC khi mất điện chỉ mất vài giây, nhưng lại là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ khoản đầu tư của ngôi nhà. Kết hợp với bộ chống sét lan truyền hoặc UPS, thói quen này sẽ giảm thiểu nguy cơ hư hỏng phần cứng và mất dữ liệu. Với những rủi ro tiềm tàng, đây là một việc làm nhỏ nhưng cần thiết để bảo vệ thiết bị của gia đình.