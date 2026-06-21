Tại sao smartphone có nhiều camera đang trở thành xu hướng?

Hiện nay, smartphone thường được trang bị nhiều ống kính camera, tạo thành cụm camera (hay khối camera) lồi ra. Điều đó không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn phục vụ cho nhiều mục đích chụp ảnh khác nhau. Mỗi camera đảm nhận một nhiệm vụ riêng, từ camera chính (góc rộng), camera siêu rộng, đến camera tele và macro.

Nhìn đơn giản nhưng mỗi camera trên smartphone đều có nhiệm vụ riêng ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Camera macro hữu ích cho việc chụp ảnh cận cảnh, trong khi camera tele cho phép người dùng chụp các vật thể từ xa mà vẫn giữ được độ sắc nét. Camera chính thường được sử dụng cho các bức ảnh chân dung và có khả năng thu nhận nhiều ánh sáng nhất, được gọi là khẩu độ và được đo bằng đơn vị F-stop. F-stop càng thấp, camera càng thu nhận nhiều ánh sáng, vì vậy người dùng nên kiểm tra khẩu độ của từng camera trên điện thoại của mình.

Sự thật đằng sau cuộc đua camera trên smartphone

Chất lượng camera trên smartphone ngày càng trở thành yếu tố quyết định khi người dùng lựa chọn sản phẩm. Theo thống kê, 91% người dùng thường xuyên sử dụng điện thoại để chụp ảnh, trong khi chỉ 80% sử dụng để gọi điện. Điều này chỉ ra rằng, camera không chỉ là một tính năng phụ mà còn là một phần quan trọng trong trải nghiệm sử dụng điện thoại của người dùng.

Thông thường, smartphone có ba camera ở mặt sau. Một số nhà sản xuất, như OnePlus, đã sáng tạo khi sử dụng camera đơn sắc trong cụm camera của họ. Các thương hiệu lớn như Samsung và Google cũng trang bị camera siêu rộng có thể zoom để chụp macro, thay vì sử dụng camera macro chuyên dụng. Những thiết kế này nhằm mang lại nhiều lựa chọn cho người dùng, từ những nhiếp ảnh gia nghiệp dư đến chuyên nghiệp.

Vì vậy, nếu từng thắc mắc về sự hiện diện của cụm camera lồi trên smartphone, câu trả lời là rõ ràng: đáp ứng yêu cầu camera ngày càng xuất sắc của người dùng. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, Google và đặc biệt là các công ty Trung Quốc, từ đó cải thiện trải nghiệm nhiếp ảnh di động của người dùng.