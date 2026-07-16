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Thế giới

Tại sao Viện Tài nguyên thiên nhiên Greenland dừng hợp tác mới với Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
Giám đốc Viện Tài nguyên thiên nhiên Greenland Josephine Nymand ngày 16.7 thông báo trung tâm nghiên cứu môi trường và tài nguyên thiên nhiên hàng đầu của Greenland đang ngừng hợp tác mới với các đối tác Mỹ.

"Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi... đã quyết ngừng tham gia vào các dự án với các đối tác Mỹ mà chúng tôi đã hoặc đang hợp tác", bà Nymand nói với AFP.

Tại sao Viện Tài nguyên thiên nhiên Greenland dừng hợp tác mới với Mỹ?- Ảnh 1.

Một khu vực ở thị trấn Ilulissat của Greenland vào ngày 19.3

Ảnh: AFP

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình KNR của Greenland, bà Nymand cho hay quyết định này dựa trên nhu cầu bảo vệ dữ liệu và các nhà khoa học của Viện Tài nguyên Thiên nhiên Greenland Bà nhắc đến việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xóa bỏ hàng loạt dữ liệu khoa học và từ chối cho phép một số nhà khoa học nước ngoài nhập cảnh Mỹ.

Bà Nymand nói mình "không thể làm gì nhiều để giúp đỡ đồng bào của chúng tôi nếu họ bị giam giữ" khi đến Mỹ. ""Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định điều tốt nhất là không đến đó trong tình hình hiện tại", bà nhấn mạnh.

Viện Tài nguyên thiên nhiên Greenland tiến hành nghiên cứu về hệ sinh thái Bắc Cực và giám sát môi trường cũng như tài nguyên sinh học của hòn đảo này.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8.7, Tổng thống Trump tiếp tục nêu quan điểm rằng Mỹ nên kiểm soát Greenland, bất chấp việc động thái này có thể gây khó xử trong nội bộ NATO. Greenland hiện là vùng tự trị của Đan Mạch, một quốc gia thành viên NATO.

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Phản ứng lại, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh Đan Mạch "sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO, bao gồm cả lãnh thổ của chính mình" và sẽ trông cậy vào các đồng minh thực hiện cam kết phòng thủ tập thể nếu bị tấn công.

Thủ tướng Iceland Kristrún Frostadóttir cũng cho rằng Greenland "thuộc về người dân Greenland", đồng thời kêu gọi các đồng minh NATO duy trì đoàn kết trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

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