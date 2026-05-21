Mỹ tuyên bố 'cần đặt chân trở lại Greenland'

Ông Landry (thứ 2 từ phải) đến Greenland hôm 20.5 ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 21.5 dẫn lời Đặc phái viên của Mỹ về Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch ở Bắc Cực, cho biết Mỹ cần phải quay lại và có chỗ đứng tại vùng lãnh thổ này.

Vào thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, Mỹ có 17 cơ sở quân sự ở Greenland, nhưng đã đóng cửa qua nhiều năm và hiện chỉ còn một cơ sở duy nhất là căn cứ Pituffik ở phía bắc hòn đảo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khẳng định nước này cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng nếu không kiểm soát, hòn đảo này có nguy cơ rơi vào tay Trung Quốc hoặc Nga.

Greenland nằm trên hướng phóng tên lửa ngắn nhất giữa Nga và Mỹ. Nơi đây cũng được cho là có trữ lượng khoáng sản đất hiếm chưa được khai thác và có thể trở thành một tài sản quan trọng khi băng ở Bắc Cực tan chảy và các tuyến đường hàng hải mới xuất hiện.

"Tôi nghĩ đã đến lúc Mỹ cần đặt chân trở lại Greenland", Đặc phái viên Mỹ Jeff Landry chia sẻ khi kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới hòn đảo này kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12.2025.

"Tôi nghĩ rằng các bạn thấy Tổng thống đang nói về việc tăng cường các hoạt động an ninh quốc gia và tái thiết lập một số căn cứ ở Greenland. Greenland cần Mỹ", ông nói thêm.

Theo truyền thông, Mỹ muốn mở ba căn cứ mới ở phía nam lãnh thổ này. Một hiệp ước quốc phòng năm 1951, được cập nhật vào năm 2004, cho phép Mỹ tăng cường triển khai quân đội và các cơ sở quân sự trên đảo với điều kiện phải thông báo trước cho Đan Mạch và Greenland.

Ông Landry, Đặc phái viên Mỹ kiêm Thống đốc bang Louisiana, đã đến thủ phủ Nuuk của Greenland hôm 17.5. Ông không được Greenland mời chính thức và sự hiện diện của ông đã gây ra tranh cãi trên đảo.

Các quan chức Greenland và Đan Mạch đã nhiều lần khẳng định rằng chỉ Greenland mới có thể quyết định tương lai của mình.