Greenland kiên quyết không sáp nhập vào Mỹ

AP ngày 18.5 đưa tin chính quyền Greenland tái khẳng định hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch "không phải để bán", sau cuộc gặp tại thủ phủ Nuuk giữa Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen và đặc phái viên Mỹ, Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry.

Tấm áp phích với dòng chữ "Greenland không phải để bán” được đặt ở Nuuk (Greenland) ẢNH: REUTERS

Phát biểu sau cuộc họp, ông Nielsen cho biết các cuộc trao đổi với phía Mỹ về tương lai Greenland diễn ra trong "bầu không khí tích cực và tôn trọng lẫn nhau".

Dù vậy, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục theo đuổi ý tưởng kiểm soát hòn đảo, ông Nielsel khẳng định "Greenland không phải để bán và quyền tự quyết của Greenland không thể bị đem ra thương lượng".

Lãnh đạo cơ quan đối ngoại Greenland Mute Egede cùng ngày cho biết nhóm công tác gồm Mỹ, Greenland và Đan Mạch vẫn duy trì đối thoại nhằm xử lý những đề xuất lặp lại từ Washington liên quan đến quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.

Theo Reuters, ba bên đã nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao từ đầu năm nay, nhằm hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao phát sinh sau các phát biểu của Tổng thống Trump về Greenland. Tuy nhiên, đến nay chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy Nuuk sẽ thay đổi lập trường về vấn đề chủ quyền, trong khi kết quả cụ thể của tiến trình đàm phán vẫn chưa được công bố.

Phát biểu với báo giới tại Nuuk, ông Egede khẳng định sẽ không phản đối hợp tác với Mỹ nhưng bác bỏ mọi ý tưởng chuyển giao chủ quyền hòn đảo. "Chúng tôi không phải bên cản trở quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Greenland, và Greenland sẽ không bị đem ra mua bán và người nơi đây sẽ mãi sở hữu hòn đảo này", ông nhấn mạnh.

Căng thẳng quanh Greenland gia tăng kể từ khi ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần kiểm soát hòn đảo rộng khoảng 2,16 triệu km2 này (bằng khoảng 1/4 lãnh thổ Mỹ) vì lý do an ninh quốc gia và chiến lược Bắc Cực.

Reuters cho biết Washington hiện chỉ còn vận hành một căn cứ quân sự Pituffik tại Greenland và đang thảo luận khả năng mở rộng hiện diện quân sự trong khuôn khổ hệ thống phòng thủ "Vòm vàng" để chống lại các cuộc tấn công hạt nhân.

Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Ken Howery dự kiến khánh thành văn phòng mới của Lãnh sự quán Mỹ tại Nuuk, và cùng ông Landry tham dự một hội chợ thương mại từ ngày 19 - 20.5.