Tài tử Hàn Quốc, Đài Loan gây sốt khi chèo thuyền thúng, đội nón lá ở Hội An

Thời gian gần đây, fan Việt Nam đã chứng kiến nhiều ngôi sao Hàn Quốc, Đài Loan đổ bộ đến Việt Nam. Trong đó, TP.Đà Nẵng và Hội An là hai trong số những điểm du lịch nổi tiếng được chọn để nghỉ mát, tận hưởng bầu không khí trong lành.

Mới nhất, trên trang cá nhân, tài tử Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi liên tục khoe ảnh trong chuyến du lịch Đà Nẵng - Hội An cùng các con.

Lâm Chí Dĩnh đi thuyền thúng ở Hội An INSTAGRAM NV

Cả gia đình thích thú thưởng thức đồ ăn Việt, tắm biển, đội nón lá dạo phố cổ, ngồi thuyền thúng…

Trên trang cá nhân ngày 13.4, Lâm Chí Dĩnh đăng tải loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi Đà Nẵng - Hội An cùng vợ con.

Nam tài tử khoe ảnh đội nón lá, tắm biển, thư giãn ở khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Đà Nẵng, thích thú ngồi thuyền thúng xoay vòng giữa dòng nước, dạo phố cổ Hội An, đi thuyền trên sông ngắm hoàng hôn…

Lâm Chí Dĩnh thích thú khi chơi trò lắc thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu INSTAGRAM NV

Những khoảnh khắc vui vẻ, gần gũi của sao phim Thiên long bát bộ cùng vợ con được các trang mạng xã hội chia sẻ lại khiến fan Việt thích thú.

Ngoài ra, mới đây trên trang cá nhân của nam tài tử Gia đình là số 1 Jung Il Woo cũng đã đăng tải loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch Hội An.

Không những vậy, anh còn gửi tới người hâm mộ những chia sẻ đầy xúc động: "Đây là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất của tôi từ trước đến nay. Dù tới bất cứ đâu tại Việt Nam, vẫn có những fan nhận ra tôi, và có những khoảnh khắc tôi vô cùng cảm động bởi trái tim ấm áp của họ, cách họ chia sẻ về cuộc sống với tôi. Tôi rất vui vì đã quyết định đến Việt Nam…".

Đáng chú ý, trên trang cá nhân, hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh chụp cùng diễn viên Jung Il Woo. Người đẹp tình cờ gặp tài tử Hàn Quốc đang thăm thú phố cổ Hội An.

Hoa hậu Tiểu Vy chụp ảnh cùng Jung Il Woo FACEBOOK NHÂN VẬT

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm VH-TT và Truyền thanh - Truyền hình TP.Hội An, cho hay việc du khách là người nổi tiếng của thế giới khi đến Hội An những ngày qua sẽ tạo được sức lan tỏa, quảng bá cho ngành du lịch Quảng Nam nói chung và TP.Hội An nói riêng.

"Du khách nào đến với Hội An chúng tôi cũng đều trân trọng, chào đón cả. Nhưng việc người nổi tiếng nước ngoài đến đã tạo được sự lan tỏa đối với ngành du lịch của địa phương. Nhiều năm qua, Hội An là điểm đến lý tưởng của du khách Hàn Quốc và Đài Loan cũng như nhiều nước khác trên thế giới", bà Cẩm nói.

Theo bà Cẩm, để thu hút du khách, TP.Hội An luôn luôn tạo ra những sản phẩm du lịch mới, có giá trị đặc trưng vốn có của Hội An. Hiện nay, địa phương cũng đang đẩy mạnh loại hình du lịch tham quan làng nghề truyền thống, thủ công, nghệ thuật dân gian… và đang tạo được giá trị riêng có của Hội An nên du khách rất ưa chuộng, quan tâm khi đến với Hội An.

Tài tử Gia đình là số 1 Jung Il Woo chèo thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu INSTAGRAM NV

Bà Cẩm cho hay, để thu hút du lịch đợt lễ 30.4 và 1.5 này, Hội An cũng đã tham gia kích cầu du lịch chung của tỉnh vừa mới công bố ngày hôm qua (16.4). Ngoài ra, Hội An cũng sẽ tổ chức các chương trình, lễ hội, sự kiện liên tục để quảng bá, phục vụ du khách tham quan, nghỉ dưỡng khi đến với TP.Hội An.

Rừng dừa Bảy Mẫu (còn có tên gọi khác là rừng dừa nước Cẩm Thanh) rộng gần 50 ha, bao gồm 36 ha rừng tự nhiên và khoảng 24 ha rừng trồng (năm 2011). Tháng 12.2017, rừng dừa Bảy Mẫu chính thức mở cửa bán vé tham quan. Sau gần 7 năm, nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn bên ngoài phố cổ, mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong nước, quốc tế. Mới đây, TP.Hội An đã vừa tổ chức đoàn khảo sát đánh giá kế hoạch mở tour du lịch mới cho dòng khách cao cấp tại rừng dừa Bảy Mẫu. Vị trí mở tour dự kiến chọn một khu vực khá tách biệt, bao quanh rừng dừa nước ở gần cầu Cửa Đại, phục vụ nhóm khách yêu thích tìm hiểu không gian sinh thái sông nước, chọn sự tĩnh lặng. Tour này hướng đến dòng khách các nước châu Âu.