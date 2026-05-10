Tài tử phim 'Yêu nữ thích hàng hiệu' tiết lộ hôn nhân bên vợ kém 21 tuổi

Stanley Tucci (65 tuổi) hiện đang là tâm điểm chú ý khi trở lại với dự án The Devil Wears Prada 2 (Yêu nữ thích hàng hiệu 2). Đằng sau ánh hào quang, tài tử vừa có những trải lòng trên podcast Open Book về cuộc hôn nhân bên Felicity Blunt – em gái của minh tinh Emily Blunt, theo People.

Năm 2009, cuộc đời Stanley Tucci rơi vào khoảng lặng khi người vợ đầu tiên - Kate, qua đời vì ung thư vú sau 14 năm gắn bó. Đối mặt với cảnh gà trống nuôi ba con nhỏ, nam diễn viên từng tin rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu hay kết hôn thêm lần nào nữa.

Stanley Tucci (trái) và Anne Hathaway trong một phân cảnh của bộ phim The Devil Wears Prada 2 (Yêu nữ thích hàng hiệu 2) ẢNH: 20TH CENTURY STUDIOS VÀ AP

Mối nhân duyên của Stanley Tucci và vợ

Thế nhưng, định mệnh đã đưa ông gặp gỡ Felicity Blunt tại đám cưới của người bạn thân Emily Blunt vào năm 2010. Dù từng quen biết nhau từ trước đó, nhưng phải đến lần tái ngộ này, sợi dây cảm xúc mới thực sự kết nối.

Tucci thừa nhận mối lương duyên này đến từ sự đồng điệu khó giải thích: "Chúng tôi rất hợp nhau dù thực tế chẳng có điểm chung nào rõ rệt. Chính sự giao thoa từ những điều khác biệt ấy đã tạo nên một sợi dây gắn bó bền chặt". Nam diễn viên 65 tuổi cho biết mối quan hệ của ông với Felicity dường như rất tự nhiên, bất chấp sự chênh lệch 21 tuổi giữa hai người. Họ đã kết hôn vào năm 2012.

Minh tinh Emily Blunt (phải) chính là người gieo duyên cho mối tình giữa Stanley Tucci và em gái mình ÀNH: AP

Đặc biệt, Felicity còn là người đồng hành cùng ông vượt qua căn bệnh ung thư lưỡi vào năm 2017. Cô cũn g chính là người truyền cảm hứng để Tucci rẽ hướng sang lĩnh vực viết lách và ẩm thực, mang lại cho ông thành công vang dội với cuốn sách What I Ate in One Year.

Ngôi sao của Julie & J ulia thừa nhận: "Nếu khôn g có cô ấy, có lẽ giờ này tôi chỉ đang ngồi đây để nói về một bộ phim nào đó mình vừa đóng. Nhưng không, tôi đang chia sẻ về cuốn sách mình viết và những điều tuyệt vời mà nó mang lại".

Sự thành công ngoài mong đợi của các dự án ẩm thực trên CNN và những cuốn sách nấu ăn đã mở ra cho ông một thế giới hoàn toàn mới. Tucci khẳng định chính tình yêu và sự ủng hộ của vợ đã "thổi bay" mọi giới hạn cũ, giúp ông thăng hoa hơn trong vai trò một người truyền cảm hứng về lối sống.

Tài tử Stanley Tucci cùng bà xã Felicity Blunt rạng rỡ tại sự kiện thời trang Met Gala 2026

Ít ai biết rằng trong giai đoạn đầu hẹn hò, Tucci từng có ý định chia tay vì lo ngại khoảng cách 21 tuổi sẽ khiến mình "cảm thấy già nua suốt đời". Thế nhưng, sự đặc biệt của Felicity đã khiến ông thay đổi quyết định.

Nhìn lại hành trình đã qua, tài tử không giấu được sự xúc động khi nói về bạn đời: "Felicity đã làm một điều phi thường khi chấp nhận chăm sóc một người đàn ông góa vợ và ba đứa trẻ mồ côi mẹ khi cô ấy còn rất trẻ. Đó là một trọng trách lớn. Nếu ai đó có thể làm mọi thứ tốt đẹp hơn với chúng tôi, thì đó chỉ có thể là cô ấy. Felicity là người duy nhất”.

Sau 12 năm gắn bó, cặp đôi đã có thêm hai thiên thần nhỏ là con trai Matteo (11 tuổi) và con gái Emilia (8 tuổi). Bước qua những rào cản về tuổi tác và biến cố quá khứ, Stanley Tucci và Felicity Blunt hiện đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, cùng nhau xây dựng một gia đình kiểu mẫu tại Hollywood.