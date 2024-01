Tài tử 'X-Men' qua đời

Adan Canto ra đi khi sự nghiệp đang nở rộ DEADLINE

Theo Deadline hôm 10.1, Adan Canto trút hơi thở cuối cùng vào ngày 8.1 vừa qua sau quãng thời gian âm thầm chống chọi với căn bệnh ung thư ruột thừa. Sự ra đi của ngôi sao này diễn ra chỉ khoảng 1 tháng kể từ khi anh đón sinh nhật thứ 42. Tài tử qua đời, để lại vợ - Stephanie Ann Canto, cùng hai con nhỏ Roman Alder (3 tuổi rưỡi) và Eve Josephine (1 tuổi rưỡi).

Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ của nam nghệ sĩ không khỏi sửng sốt, đau buồn. Một đại diện của Canto chia sẻ: "Adan có một tâm hồn sâu sắc mà ít người thực sự cảm nhận được. Anh ấy sẽ luôn được nhớ đến".

Adan Canto đóng vai Sunspot trong "bom tấn" X-Men: Days of Future Past 20TH CENTURY FOX

Warner Bros. Television và Fox Entertainment cũng đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi rất đau lòng khi biết tin Adan Canto qua đời. Một diễn viên tuyệt vời và một người bạn thân yêu, chúng tôi rất vinh dự khi có anh ấy là thành viên của gia đình Warner Bros. Television và Fox Entertainment kể từ khi anh ấy ra mắt tại Mỹ trong The Follow hơn một thập niên trước. Gần đây nhất, anh ấy đã thắp sáng màn ảnh trong The Cleaning Lady với màn trình diễn mạnh mẽ thể hiện tính nghệ thuật, chiều sâu và tính dễ bị tổn thương của anh ấy. Đây là một mất mát không thể đo đếm được và chúng tôi đau buồn cùng với vợ anh ấy là Stephanie, các con và những người thân yêu của họ. Chúng tôi sẽ nhớ Adan rất nhiều".

Trên mạng xã hội, các bạn diễn của Adan Canto như: Kiefer Sutherland, Maggie Q, LaMonica Garrett, Sean Lew… đồng loạt đăng bài tưởng nhớ tài tử quá cố, khen ngợi anh là diễn viên tài năng, có đạo đức, cống hiến hết mình cho các vai diễn đồng thời là một người bạn tuyệt vời. Các nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đồng hành cùng anh và gửi lời chia buồn đến gia đình nam diễn viên.

Nam diễn viên trong phim The Cleaning Lady FOX

Adan Canto sinh năm 1981 tại Mexico, anh rời nhà từ năm 16 tuổi để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Ngôi sao này từng là ca sĩ kiêm nhạc sĩ hoạt động ở San Antonio (Texas, Mỹ) và Mexico City (Mexico) với tư cách là giọng ca chính của ban nhạc Del Canto. Về sau, anh lấn sân sang mảng diễn xuất rồi có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh Mỹ từ năm 2013. Ở Hollywood, anh ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm: The Follow, Blood & Oil, Narcos, X-Men: Days of Future Past, Designated Survivor, Bruised, Agent Game… Cuối đời, Adan Canto được đánh giá cao vào vai chính trong 2 mùa đầu của loạt phim The Cleaning Lady (2022).