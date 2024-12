Tài xế bị đánh khi dừng đèn đỏ: Cám ơn công an vào cuộc xác minh

Ngày 19.12, anh Nguyễn Văn C. (39 tuổi, ở H.Bình Chánh,TP.HCM), tài xế bị đánh khi dừng đèn đỏ tại Bình Phước cho biết, đã gửi thư cảm ơn Công an TP.Đồng Xoài vì đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Tài xế xe tải bị đánh khi dừng đèn đỏ, được camera ghi lại ẢNH: CẮT CLIP

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh C. cho biết sau khi vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, Công an TP.Đồng Xoài đã chủ động vào cuộc điều tra vụ việc. "Khi phía công an liên hệ, do bận công việc nên tôi chưa thể đến trình báo được. Tuy nhiên, ngay sau đó họ cử cán bộ trực tiếp lên TP.HCM để tìm gặp tôi, thu thập thông tin để khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc".

Anh C. cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí đã đưa thông tin phản ánh vụ việc để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Công an TP.Đồng Xoài đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Hoàng Anh để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Anh C. cho biết thêm, do làm nghề tài xế nhiều năm nên luôn cố gắng tuân thủ pháp luật để đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông. Trong quá trình làm nghề, không tránh khỏi những lúc sẽ xảy ra va chạm giao thông nhưng anh đều cố gắng cư xử văn minh và tôn trọng pháp luật, không để những va chạm nhỏ để lại hậu quả đáng tiếc.

"Tôi mong anh em tài xế cũng như mọi người khi lưu thông trên đường, dù xảy ra tình huống gì đi nữa thì hãy giúp đỡ nhau, cư xử văn minh và tôn trọng pháp luật. Cơ quan công an hãy xử lý vụ việc này thật nghiêm, để làm bài học cho những người khác", anh C. chia sẻ.

Sáng 19.12, đại diện lãnh đạo Công an TP.Đồng Xoài cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ở H.Phú Giáo, Bình Dương) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, liên quan vụ đánh tài xế xe tải.

Người đánh tài xế xe tải ở Bình Phước: 'Tôi rất hối hận'

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.12, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế bị đánh dã man trong cabin xe tải khi đang chờ đèn đỏ trên đường ĐT.741, đoạn qua Bình Phước. Theo hình ảnh từ clip, người đàn ông trên xe bán tải xông vào cabin, hành hung tài xế xe tải. Lúc này, trên xe tải còn có một phụ nữ và một cháu bé đang ngồi ở ghế phụ. Người phụ nữ tìm cách ngăn cản nhưng người đàn ông vẫn phớt lờ, liên tục đánh nam tài xế xe tải. Ngày 17.12, Công an TP.Đồng Xoài đã mời Bùi Văn Hoàng Anh, người đánh tài xế xe tải khi dừng chờ đèn đỏ trên đường ĐT.741 chiều ngày 15.12, lên làm rõ. Hoàng Anh đã thừa nhận hành vi đánh người của mình.