Tài xế bị xử phạt từ tin báo qua Zalo 0779986060 của trưởng phòng CSGT

Chỉ trong 1 tuần vừa qua, hàng loạt hình ảnh, video do người dân gửi đến Zalo Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã được các đội, trạm CSGT trực thuộc nhanh chóng xác minh và xử lý, cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình tiếp nhận phản ánh qua mạng xã hội.

Chở hàng không che chắn, vượt chiều cao quy định

Ngày 25.10, Trạm CSGT Đồng Phú (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt hành chính tài xế P.N.L (41 tuổi, ở xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai) về hành vi chở hàng rời không che chắn và xếp hàng vượt quá chiều cao quy định.

Chiếc xe chở hàng vi phạm luật giao thông bị người dân ghi hình, gửi Zalo của Trưởng phòng CSGT và tài xế đã bị mời lên làm việc, lập biên bản xử lý sau đó ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Zalo của Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cũng nhận được clip do người dân ghi lại hình ảnh 1 xe tải có dấu hiệu vi phạm, khi đi trên quốc lộ 14. Từ hình ảnh được cung cấp, Trạm CSGT Đồng Phú đã xác định phương tiện này là xe tải biển số 51D-495.xx do tài xế P.N.L điều khiển.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế P.N.L thừa nhận vi phạm xảy ra vào ngày 19.10.2025. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính tài xế này với các lỗi như chở hàng rời không che chắn, xếp hàng vượt quá chiều cao cho phép, làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường gây nguy hiểm cho phương tiện khác.

"Tạt đầu" xe khác, chuyển làn sai quy định

Cũng qua Zalo Trưởng phòng CSGT, người dân đã gửi video ghi lại hình ảnh xe bán tải biển số 93C-164.xx "tạt đầu" một xe khác trên đường ĐT.741 đoạn qua phường Bình Phước, gây mất an toàn giao thông.

Chiếc xe bán tải "tạt đầu" xe khác, chuyển làn sai quy định bị camera ghi lại. Sau khi xác minh, tài xế đã bị lập biên bản xử lý ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi xác minh, ngày 23.10, Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời tài xế N.V.T (56 tuổi, ở xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai) lên làm việc. Tài xế sau đó cũng thừa nhận sự việc diễn ra vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 10.10.2025. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi chuyển làn không đúng nơi cho phép.

Taxi đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định

Cũng qua phản ánh của người dân, ngày 21.10, Đội CSGT đường bộ số 3 đã xử lý trường hợp xe taxi biển số 93H-071.xx đi ngược chiều trên tuyến ĐT.752B, đoạn qua phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 21.10, Đội CSGT đường bộ số 3 đã mời tài xế L.S.H (40 tuổi, ở xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai) lên làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế này về hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường có biển báo cấm, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe.

Xe taxi đi ngược chiều bị camera người dân ghi lại và gửi qua Zalo Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, tài xế đã bị xử lý ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 18 và 19.10, Trạm CSGT Suối Tre cũng đã lập biên bản xử phạt 2 tài xế có hành vi dừng, đỗ xe trên vỉa hè trái quy định tại đường Hồ Thị Hương (phường Long Khánh) và chở hàng cồng kềnh vượt giới hạn cho phép trên tuyến Tam Hiệp - Tân Tiến (ở Xuân Lộc). 2 vụ việc này cũng đều được người dân gửi phản ánh đến Zalo của Trưởng phòng CSGT.

Xe taxi đỗ trái quy định và xe tải chở hàng cồng kềnh vượt giới hạn cho phép cũng đã bị xử lý ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP