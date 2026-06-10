Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tài xế dương tính ma túy, tông trọng thương trung tá CSGT

Tuyến Phan
Tuyến Phan
10/06/2026 18:11 GMT+7

Tài xế xe máy không có giấy phép lái xe, dương tính ma túy, vi phạm nồng độ cồn, khi CSGT ra hiệu lệnh thì không chấp hành mà tông trọng thương vị trung tá.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Mạnh Thắng (26 tuổi) và Bùi Văn Đạt (25 tuổi, cùng trú tại xã Hợp Kim) về tội chống người thi hành công vụ.

Thắng và Đạt được xác định liên quan đến vụ không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tông trọng thương một trung tá CSGT xảy ra cách đây ít hôm.

Tài xế dương tính ma túy, tông trọng thương trung tá CSGT- Ảnh 2.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ

ẢNH: CACC

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 15 giờ ngày 6.6, Đạt điều khiển xe máy Honda Lead, chở theo Thắng, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi đến tuyến đường 12B thuộc địa phận xóm Phố Mỵ Thanh, xã Dũng Tiến, tổ công tác CSGT thuộc Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên, Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao vào vị trí trung tá Bùi Thanh Tùng đang thực hiện nhiệm vụ. Hậu quả khiến vị CSGT bị ngã ra đường, chấn thương và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp cùng lực lượng liên quan khống chế, bắt giữ 2 thanh niên.

Tài xế dương tính ma túy, tông trọng thương trung tá CSGT- Ảnh 3.
Tài xế dương tính ma túy, tông trọng thương trung tá CSGT- Ảnh 4.

Bùi Văn Đạt (trái) và Bùi Mạnh Thắng tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Kết quả kiểm tra xác định cả hai đều dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, Đạt là người điều khiển xe mô tô, không có giấy phép lái xe, trong hơi thở có nồng độ cồn 0,036 mg/dl.

Qua vụ án, công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng thi hành công vụ khi tham gia giao thông và các hoạt động kiểm tra, kiểm soát. 

Hành vi chống người thi hành công vụ không chỉ gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của chính người vi phạm và cộng đồng, đồng thời có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Nếu có ý kiến hoặc chưa đồng thuận với kết quả xử lý, người dân có thể thực hiện quyền khiếu nại theo đúng quy định pháp luật.

Tin liên quan

Không có GPLX, vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung' còn tông CSGT gãy xương

Không có GPLX, vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung' còn tông CSGT gãy xương

Tài xế 21 tuổi ở Phú Thọ không có giấy phép lái xe (GPLX), không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đã tông CSGT gãy xương cẳng chân, khi bị dừng xe.

Khám phá thêm chủ đề

Công an tỉnh Phú Thọ tài xế dương tính ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận