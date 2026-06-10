Tài xế dương tính ma túy, tông trọng thương trung tá CSGT

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Mạnh Thắng (26 tuổi) và Bùi Văn Đạt (25 tuổi, cùng trú tại xã Hợp Kim) về tội chống người thi hành công vụ.

Thắng và Đạt được xác định liên quan đến vụ không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tông trọng thương một trung tá CSGT xảy ra cách đây ít hôm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ ẢNH: CACC

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 15 giờ ngày 6.6, Đạt điều khiển xe máy Honda Lead, chở theo Thắng, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi đến tuyến đường 12B thuộc địa phận xóm Phố Mỵ Thanh, xã Dũng Tiến, tổ công tác CSGT thuộc Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên, Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao vào vị trí trung tá Bùi Thanh Tùng đang thực hiện nhiệm vụ. Hậu quả khiến vị CSGT bị ngã ra đường, chấn thương và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp cùng lực lượng liên quan khống chế, bắt giữ 2 thanh niên.

Bùi Văn Đạt (trái) và Bùi Mạnh Thắng tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Kết quả kiểm tra xác định cả hai đều dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, Đạt là người điều khiển xe mô tô, không có giấy phép lái xe, trong hơi thở có nồng độ cồn 0,036 mg/dl.

Qua vụ án, công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng thi hành công vụ khi tham gia giao thông và các hoạt động kiểm tra, kiểm soát.

Hành vi chống người thi hành công vụ không chỉ gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của chính người vi phạm và cộng đồng, đồng thời có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu có ý kiến hoặc chưa đồng thuận với kết quả xử lý, người dân có thể thực hiện quyền khiếu nại theo đúng quy định pháp luật.