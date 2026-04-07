Không có GPLX, vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung' còn tông CSGT gãy xương

Tuyến Phan
07/04/2026 17:18 GMT+7

Tài xế 21 tuổi ở Phú Thọ không có giấy phép lái xe (GPLX), không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đã tông CSGT gãy xương cẳng chân, khi bị dừng xe.

Ngày 7.4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Hùng (21 tuổi, trú tại xã Lạc Sơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khu vực xảy ra vụ việc

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng 15 giờ ngày 6.4, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Quyết Thắng, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 người đi trên một xe mô tô có nhiều dấu hiệu vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Nhận định đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên, người cầm lái là Bùi Văn Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy.

Hùng sau đó còn điều khiển xe quay lại, tăng ga và đâm thẳng vào một cán bộ của tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ, khiến nạn nhân gãy xương cẳng chân trái.

Bùi Văn Hùng bị tạm giữ hình sự

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế nhóm đối tượng và đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu.

Qua kiểm tra xác định Hùng có nồng độ cồn 0,755 mg/lít khí thở, không có GPLX, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm.

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra tập trung lực lượng, làm rõ hành vi vi phạm của nhóm đối tượng, đặc biệt là hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Tin liên quan

Tạm giữ người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, tông CSGT gãy xương

Trong lúc làm nhiệm vụ, đại úy Đỗ Quốc Dũng, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa, bị Trịnh Ngọc Tấn (ngụ xã Triệu Sơn, Thanh Hóa) tông thẳng xe máy vào người, dẫn đến bị gãy xương quay tay trái, chấn thương vùng đầu.

