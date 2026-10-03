Tài xế 'né' cao tốc chọn quốc lộ, Cục Đường bộ nói gì?

Thời gian gần đây, xuất hiện thông tin cho rằng lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giảm mạnh do tâm lý tài xế e ngại việc xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn và mức phí trên cao tốc quá cao.

Song, theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 9, lưu lượng xe giảm đều trên cả cao tốc và QL1 so với tháng 8. Trong đó, cao tốc giảm 24,4%, tương ứng 13,6/15,9 triệu lượt xe/tháng. Lượng xe đi QL1 cũng. giảm 11,2%, tương ứng 6,6/7,5 triệu lượt xe/tháng.

Thời gian qua, nhiều nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam thường xuyên vắng xe, khiến dư luận cho rằng các chủ xe đã chọn đi quốc lộ thay vì cao tốc vì e ngại bị xử phạt lỗi giữ khoảng cách và lệ phí cao tốc cao

ẢNH: HỮU TÚ

Cơ quan quản lý cho rằng, lưu lượng giảm do tháng 8 là cao điểm cuối kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời là các ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Sang tháng 9 là thời điểm học sinh, sinh viên trở lại trường học nên nhu cầu đi lại đường dài trên các tuyến nêu trên giảm.

Tuy nhiên, nếu tính từ thời điểm thu phí trên cao tốc, từ tháng 3.2026, lưu lượng trong tháng 9 cao hơn 3,7% so với bình quân 7 tháng, tương ứng 13,6/13,1 triệu lượt xe/tháng, cho thấy cao tốc vẫn đang đóng vai trò chủ đạo về vận chuyển trên trục hành lang Bắc - Nam.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu trong thời gian tới để có đánh giá toàn diện hơn về lưu lượng xe trên tuyến.

Liên quan đến quy định khoảng cách an toàn, Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, quy định này phù hợp với Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ cũng như các luật của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu bên cạnh tuyên truyền, cần đưa vào giáo trình đào tạo sát hạch các tình huống liên quan bảo đảm khoảng cách; có lộ trình thực hiện phù hợp cùng với việc hoàn chỉnh các điều kiện cần thiết.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo thẩm quyền; chỉ đạo cơ sở đào tạo lái xe ô tô tuyên truyền, phổ biến quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn; tăng cường đào tạo, thực hành các tình huống về bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông...

Phí cao tốc 900 - 1.300 đồng/xe/km là "phù hợp"

Cũng theo Cục Đường bộ Việt Nam, với các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông do Nhà nước đầu tư, mức phí được phê duyệt căn cứ Nghị định số 130/2024 của Chính phủ, chia theo nhóm xe và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, mức phí từ 900 - 1.300 đồng/xe/km đã được tính toán bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp (mức phí chỉ tương đương với 50 - 70% lợi ích của người sử dụng nhận được khi sử dụng đường cao tốc). Mục đích không vì lợi nhuận mà chỉ bù đắp một phần chi phí vận hành, bảo trì và tái đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới.

Mới đây, để giảm ùn tắc cho QL5, UBND TP.Hải Phòng đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) nghiên cứu phương án khuyến khích phương tiện rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc chuyển sang sử dụng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Công an TP.Hải Phòng cũng có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và VIDIFI đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đối với xe tải nặng, xe container.

Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là chi phí lưu thông trên cao tốc còn cao đối với xe tải nặng và xe container. Vì vậy, Công an TP.Hải Phòng đề nghị nghiên cứu giảm giá vé đối với phương tiện loại 4 (xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn, xe container 20 feet), loại 5 (xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet) sử dụng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hiện nay, mức phí toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 221.000 đến 870.000 đồng tùy theo nhóm phương tiện. Trong đó, xe nhóm 4 là 675.000 đồng/lượt, xe nhóm 5 là 870.000 đồng/lượt.



